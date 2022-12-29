محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد وزارة الثقافة لإطلاق مؤتمر «أدباء مصر»

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، لفيفًا من كبار الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة الثقافة وقامات مصر الأدبية، في إطار افتتاح فعاليات الدورة الـ ٣٥ للمؤتمر العام لأدباء مصر برئاسة الكاتب الصحفي محمد سلماوي، والذي تستضيفه المحافظة على مدار أربعة أيام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وأكّد المحافظ أن المؤتمر سيشهد إعلان الوادي الجديد عاصمةً للثقافة المصرية لعام ٢٠٢٣، وهي فرصة كبيرة لتقديم الأنشطة الثقافية والفنية في مراكز وقرى المحافظة؛ لإثراء الحراك الثقافي وإلقاء الضوء على التنوع الثقافي والتراثي الفريد الذي تتمتع به المحافظة، حيث يعتبر المؤتمر أكبر تجمع لأدباء ومُثقفي مصر من المحافظات كافة.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر فعاليات ثقافية وفنية ومعارض للكتب، فضلًا عن زيارات أثرية وزيارات لكبرى المشروعات التنموية بالمحافظة.

وتستضيف محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، مؤتمر "أدباء مصر" في نسخته الـ 35 لأول مرة في تاريخ المحافظة، حيث تستمر فعاليات المؤتمر لمدة 4 أيام على مسرح سينما هيبس بالخارجة، ومكتبة مصر العامة والمركز الاستكشافي وقصر ثقافة الخارجة بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

ويضم المؤتمر نحو 350 أديبًا من أندية الأدب والإعلاميين والنقاد والشخصيات العامة، بجانب إعلان الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية عام 2023.