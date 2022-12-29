الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد وزارة الثقافة لإطلاق مؤتمر «أدباء مصر»

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، لفيفًا من كبار الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة الثقافة وقامات مصر الأدبية، في إطار افتتاح فعاليات الدورة الـ ٣٥ للمؤتمر العام لأدباء مصر برئاسة الكاتب الصحفي محمد سلماوي، والذي تستضيفه المحافظة على مدار أربعة أيام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وأكّد المحافظ أن المؤتمر سيشهد إعلان الوادي الجديد عاصمةً للثقافة المصرية لعام ٢٠٢٣، وهي فرصة كبيرة لتقديم الأنشطة الثقافية والفنية في مراكز وقرى المحافظة؛ لإثراء الحراك الثقافي وإلقاء الضوء على التنوع  الثقافي والتراثي الفريد الذي تتمتع به المحافظة، حيث يعتبر المؤتمر أكبر تجمع لأدباء ومُثقفي مصر من المحافظات كافة.

 ومن المقرر أن يشهد المؤتمر فعاليات ثقافية وفنية ومعارض للكتب، فضلًا عن زيارات أثرية وزيارات لكبرى المشروعات التنموية بالمحافظة.

وتستضيف محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، مؤتمر "أدباء مصر" في نسخته الـ 35 لأول مرة في تاريخ المحافظة، حيث تستمر فعاليات المؤتمر لمدة 4 أيام على مسرح سينما هيبس بالخارجة، ومكتبة مصر العامة والمركز الاستكشافي وقصر ثقافة الخارجة بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

ويضم المؤتمر نحو 350 أديبًا من أندية الأدب والإعلاميين والنقاد والشخصيات العامة، بجانب إعلان الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية عام 2023.

 

محافظ الوادي الجديد كبار الشخصيات العامة وقيادات وزارة الثقافة قامات مصر الأدبية الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية الحراك الثقافي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

دراما رمضان 2023.. صلاح عبدالله ينضم لأبطال «حضرة العمدة»

حبس أخرس لإنهاء حياة آخر بطعنة داخل حظيرة فى كرداسة

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

ضبط 4846 عبوة مشروبات كحولية بدون مستندات في الجيزة

وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بندب «الصباغ» مستشارًا للتعليم الفنى والتكنولوجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات