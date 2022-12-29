الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مقعد تسوية المنازعات يواصل جلساته لحل مشكلات المواطنين فى جنوب سيناء

مقعد تسوية النزاعات
مقعد تسوية النزاعات

واصل مقعد تسوية المنازعات بجنوب سيناء عقد جلساته المعتادة، بمقر قاعة الاجتماعات بمجلس مدينة شرم الشيخ.

حضر المقعد اللواء أحمد الإسكندرانى، سكرتير عام المحافظة، والمستشار وليد السباعى، المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيون ومديرو الإدارات المختصة بالديوان العام.

يشار إلى أن جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

ونظر المقعد اليوم في طلبات بعض المستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة وانتهى إلى إيجاد حلول لها في إطار دعم الاستثمار ومراعاة الظروف والأوضاع الحالية.

مقعد تسوية سيناء جنوب سيناء جولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

طالبة بالإسكندرية تحصد جائزة «أنا مواطن متوسطى» بمرسيليا

عمومية «مصر للأسمنت المسلح» تجدد الثقة فى مجلس إدارتها

«المصرية للاتصالات» توفر خدمات التوثيق والشهر العقارى فى 9 فروع

طبيب إسعاد يونس يكشف التطورات الأخيرة لحالتها الصحية

أوكرانيا تعلن إسقاط 54 صاروخًا روسيًا اليوم

«تفوق محلى كلاكيت تانى مرة وإخفاق إفريقى معتاد».. حصاد الزمالك فى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات