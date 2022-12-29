مقعد تسوية المنازعات يواصل جلساته لحل مشكلات المواطنين فى جنوب سيناء

واصل مقعد تسوية المنازعات بجنوب سيناء عقد جلساته المعتادة، بمقر قاعة الاجتماعات بمجلس مدينة شرم الشيخ.

حضر المقعد اللواء أحمد الإسكندرانى، سكرتير عام المحافظة، والمستشار وليد السباعى، المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيون ومديرو الإدارات المختصة بالديوان العام.

يشار إلى أن جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

ونظر المقعد اليوم في طلبات بعض المستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة وانتهى إلى إيجاد حلول لها في إطار دعم الاستثمار ومراعاة الظروف والأوضاع الحالية.