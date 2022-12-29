طبيب إسعاد يونس يكشف التطورات الأخيرة لحالتها الصحية

كشف الطبيب المعالج لـ إسعاد يونس، الدكتور عمر سلطان، أستاذ جراحة العظام والمفاصل وإصابات الملاعب بكلية طب القاهرة، عن تفاصيل وتطورات حالتها الصحية، بعد أزمتها الأخيرة وسقوطها من على درجات سلم.

وقال سلطان لـ"ET بالعربي": "إسعاد يونس وصلت إلى المستشفى تُعاني من آلام حادة في الفخذ بعد وقوعها من على السلم، حيث أصيبت بكسر في عظام الحوض، وأجرينا عملية تغيير كلي لمفصل الفخذ اليمنى، وإنّ شاء ستعود أفضل من الأول".

وتابع: "بطمن جمهورها حالتها النفسية جيدة جدًا، وجميع وظائف الجسم تعمل بشكل طبيعي".

وعن موعد خروجها من المستشفى، أوضح أنه لن يتم تحديد موعد خروج إسعاد يونس من المستشفى، ذلك أن الأمر مرهون على مدى الاستجابة، مؤكدًا عودتها إلى منزلها خلال أيامٍ معدودة، قائلًا: "منقدرش نحدد ميعاد عودتها إلى الجمهور، لكن إنّ شاء الله ستعود سريعًا".

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ماذا حدث لصاحبة السعادة؟

وكان أعلن المكتب الإعلامي لـ إسعاد يونس عن خضوعها لعملية تركيب مفصل كامل في الحوض، وذلك بعد سقوطها على درج منزلها.