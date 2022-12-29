الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عامل بحشيش فى المقطم

ارشيفية
ارشيفية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار بها، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، حـال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلاً سيارة "ملكه"، وبحوزته «كمية من جوهر مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجراما- مـبلغ مالى- 4 هواتف محمولة».

واعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.

أجهزة وزارة الداخلية مكافحة ‏جرائم المواد المخدرة مديرية امن القاهرة معلومات جنائية

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