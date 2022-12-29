البنك الوطنى الأوكرانى: 120 مليار دولار حجم المساعدات الغربية لكييف فى 2022

أعلن البنك الوطني الأوكراني، اليوم الأربعاء، عن حجم المساعدات التي قدمها الشركاء الغربيون لنظام كييف أو التي وعدوا بتقديمها خلال عام 2022 وبلغت 120 مليار دولار.

وقال البنك الوطني الأوكرانى فى تقرير له حول الاستقرار المالي، "بحسب معهد كيل للاقتصاد العالمي، فإن المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية والعسكرية والإنسانية الرسمية المعلن عنها والمقدمة من الشركاء يتجاوز بالفعل 120 مليار دولار".

وأوضح التقرير المنشور على الموقع الإلكترونى للبنك الأوكرانى، أن أوكرانيا تلقت أكثر من 28 مليار دولار من أجل تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة لمدة 11 شهرا من عام 2022، منها 42% كانت عبارة عن منح مالية.

وأضاف التقرير أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على آلية جديدة لمساعدة أوكرانيا لعام 2023 بلغت قيمتها 18 مليار يورو.

تقرير أمريكى: المساعدات المقدمة لأوكرانيا تفوق حجم الإنفاق الحكومي لـ40 ولاية

وذكر معهد كوينسي الأمريكى للأبحاث، أنه خلال الأشهر الـ12 الماضية، منحت الحكومة الأمريكية أموال دافعي الضرائب إلى أوكرانيا، أكثر مما منحت لـ40 ولاية أمريكية.

وأوضح المعهد الأمريكي فى تقرير له، أن المساعدة المقدمة لأوكرانيا، تجاوزت نفقات الحكومة الأمريكية وحتى الميزانيات العسكرية الكاملة لدول أخرى.

أضاف المعهد الامريكى أن إقرار قانون الإنفاق الشامل البالغ 1.7 تريليون دولار، يمنح أوكرانيا 45 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية، مما يجعل مجموع تلك المساعدات 113 مليار دولار حتى الآن.

وأضاف التقرير أن قيمة هذه المساعدات تجاوزت الميزانية العسكرية السنوية لكل دولة في العالم، باستثناء الولايات المتحدة والصين، كما أنها تجاوزت قيمة المساعدات الأمريكية المقدمة لأي دولة خلال عام واحد منذ حرب فيتنام، كما أنها فاقت الميزانية العسكرية لروسيا لعام 2023 والتي تبلغ 84 مليار دولار، وفاقت قيمتها قيمة المساعدات الأمريكية المقدمة للمجتمعات المتضررة من الجفاف والأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات والكوارث الطبيعية.

وأوضح المعهد أن قيمة هذه المساعدات تتطابق تقريبا مع الإنفاق الأساسي المشترك لوزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي مجتمعتين، وهو ما يقرب من 118 مليار دولار، سيتم إنفاقها على الرعاية الطبية لجميع قدامى المحاربين الأمريكيين، لافتا إلى أنه إذا كانت أوكرانيا ولاية أمريكية، فستحتل المرتبة 11 من حيث حجم التمويل الفيدرالي الذي تتلقاه.