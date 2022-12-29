الخميس 29 ديسمبر 2022
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رياضة

أحمد ناجى: خطأ الشناوى فى هدف سيراميكا شائع.. وبسام حارس كبير

محمد الشناوى
محمد الشناوى

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، أن لاعبي فريقه تدربوا كثيرا على كرة الهدف الذي سجل فى مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

وقال ناجي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الخطأ الذي سجل في الأهلي، هو خطأ شائع من حراس المرمى في التعامل مع الكرات العرضية، والقرار يكون في جزء من الثانية، وقد يكون الشناوي تأخر في التفكير نوعًا ما، لكنه نجح في الإمساك بأكثر من كرة قبل مهاجمي سيراميكا".

وأضاف: "محمد بسام قدم مستوى جيدا مع سيراميكا، وهو حارس جيد ونفس الأمر لـ عامر محمد، وكذلك الحارس الثالث علي الجابري".

وتابع: "بسام كان لديه أيضا دور في بناء اللعب وفقا لتعليمات الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، وهو من أفضل الحراس الذي تعاملت معهم في حياتي".

وأكمل: "لاعبو سيراميكا يتدربون بشكل رائع تحت قيادة مدرب مميز وهو أحمد سامي، وأتمنى أن يستفيدوا منه بشكل أفضل في المرحلة المقبلة ونحتاج فقط للانتصارات من أجل اكتساب الثقة، وإدارة سيراميكا تدرك جيدا ما يقدمه الجهاز الفني".

ووجه ناجي رسالة لـ محمد الشناوي، وقال "الشناوي كان أفضل حارس في لقاء الاتحاد السكندري، والأخطاء واردة في كرة القدم، وهو تأثر بحالة الفريق، والأهلي كان متماسكا في بعض الجوانب وبعض الأمور تحتاج لإاصلاحها في الفترة القادمة".
 

أحمد ناجي محمد الشناوي سيراميكا كليوباترا محمد بسام الدورى المصرى

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