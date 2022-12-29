الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متخصصة بشئون الأسرة: الطلاق يسبب خلل اجتماعي كامل

الطلاق
الطلاق

قالت الأستاذة مها أبو بكر، المحامية المتخصصة بشئون الأسرة، إن الطلاق لا يسبب الضرر للزوجين فقط، بل يكون هناك تأثير قوي سلبي على جميع أفراد الأسرة بأكملها إضافة إلى خلل التكوين المجتمعي. 

 

توثيق الطلاق

وأكدت الأستاذة مها أبو بكر، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه لابد من توثيق الطلاق مع إلزامية عرض الزوجين على خبير شرعي ونفسي وسلوكي أملاً في وقف الصراع داخل الأسرة والتراجع عن الطلاق والانفصال.

 

انهيار الأسرة 

وأضاف في حديثه، أنه يجب تعديل قانون الأحوال الشخصية بأسرع وقت ممكن لحماية الأسرة من الانهيار والتدمير. 

وأشار إلى أن فكرة إنشاء صندوق دعم الأسرة هام للغاية، حيث يهدف الصندوق إلى تأمين الأسرة من خلال اشتراكات الزواج والانفصال.

متخصصة بشون الأسرة توثيق الطلاق خلل اجتماعي مها أبو بكر مساء دى ام سى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

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