حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 29 ديسمبر 2022
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، على النحو التالي:
حظك اليوم لمواليد برج الحمل
مهنياً: قد يطرأ جديد أو تأخير أو عرقلة أو سفر اضطراري، وقد تضطر للعودة إلى مكان أو تبحث عن الحقيقة
عاطفياً: تتلقى معاملة مغرية من الشريك وتفكر في الأفضل، وتؤجل النقاشات العقيمة معه ولا تفتعل المشاكل.
صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج.
حظك اليوم لمواليد الثور
مهنياً: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك.
عاطفياً: يوم إيجابيّ لأنّه خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالي تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك.
صحياً: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، المطلوب الكثير من الدبلوماسية في التعاطي.
حظك اليوم لمواليد الجوزاء
مهنياً: قد لا تكون مرتاح البال، والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهق كاهلك.
عاطفياً: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه ولعلّ رحلة أومشروعاً تقومان به معاً يعزّز الروابط.
صحياً: معدتك الحساسة تحتم عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية
حظك اليوم لمواليد السرطان
مهنياً: يوم مميّز يسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديراً لجهودك.
عاطفياً: إذا كنت عازباً فهذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، فأنتَ مقبل على مرحلة مهمّة من حياتك.
صحياً: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي.
حظك اليوم لمواليد الأسد
مهنياً: تتواصل مع محيطك لأنّ نجمك يلمع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً، وتشيع في العمل جواً من الثقة المتبادلة.
عاطفياً: لا تجازف بما تملك، وأنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف.
صحياً: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تكون عاملاً أساسياً في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك .
حظك اليوم لمواليد العذراء
مهنياً: تحاول الابتعاد عن المشكلات والمسؤوليات التي تضغط عليك، ويبهرك الجديد وتسعى إليه كأنه الشفاء لبعض الجروح السابقة.
عاطفياً: الأجواء خالية من التشنج، وعساك تتعرف إلى شخص يستحق كرمك ونبلك واحترامك وخصوصاً عاطفتك الجياشة.
صحياً: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك قدر الإمكان واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة.
حظك اليوم لمواليد الميزان
مهنياً: لن تكون وحيداً ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك.
عاطفياً: تسمح لك الظروف بتخطّي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاة الحبيب أو المصالحة.
صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.
حظك اليوم لمواليد العقرب
مهنياً: تطالب اليوم بزيادة على الراتب بعد فترة من الجهد والعمل، بعض المفاجآت السارّة في العمل تنعشك.
عاطفياً: انطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيراً.
صحياً: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعاً إلى جعل الآخرين يجارونك في كل ما تقوم به رياضياً.
حظك اليوم لمواليد القوس
مهنياً: ابتعد عن العدائية واستفد من الأجواء لخوض مشاريع جديدة او لمعالجة بعض الإشكالات القديمة.
عاطفياً: تعبّر عن أفكارك وآرائك أمام الشريك بصراحة تامة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر.
صحياً: لا تترك الغضب يسيطر عليك، انتبه من عنف او من مواجهات قد تؤدّي إلى الأسوأ.
حظك اليوم لمواليد الجدي
مهنياً: لن يعاكسك الحظ هذا اليوم أو يدخلك في مأزق أو في مشكلة أو في تصرف خاطئ وكلام قاسٍ
عاطفياً: تعزيز العلاقة مع الشريك أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينكما.
صحياً: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصاً على الصعيد الرياضي.
حظك اليوم لمواليد الدلو
مهنياً: تعمل الظروف لمصلحتك، ما يسهّل حياتك ويسرّع وتيرة عملك، فتكون من السبّاقين والرواد.
عاطفياً: تتخلص من القيود الاجتماعية والنفسية، وتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد، لذلك لن تواجه مصاعب وعقبات معقّدة.
صحياً: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك بعض الشيء.
حظك اليوم لمواليد الحوت
مهنياً: قد تنطلق إلى الخارج لإتمام مشروع مع بعض المؤسسات الأجنبية، أو تسافر بحثاً عن اللهو والتسلية.
عاطفياً: بعض الإشاعات اليوم تشعرك بالقلق، لكن الأمور تكون في مصلحة العلاقة والشريك يدعمك ويقف الى جانبك.
صحياً: تمر بأمور مخيّبة للآمال، وربّما تحمل فوضى وعدم رضى، ما ينعكس سلباً على وضعك الصحي.