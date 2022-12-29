حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 29 ديسمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: قد يطرأ جديد أو تأخير أو عرقلة أو سفر اضطراري، وقد تضطر للعودة إلى مكان أو تبحث عن الحقيقة

عاطفياً: تتلقى معاملة مغرية من الشريك وتفكر في الأفضل، وتؤجل النقاشات العقيمة معه ولا تفتعل المشاكل.

صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج.

حظك اليوم لمواليد الثور

مهنياً: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك.

عاطفياً: يوم إيجابيّ لأنّه خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالي تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك.

صحياً: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، المطلوب الكثير من الدبلوماسية في التعاطي.

حظك اليوم لمواليد الجوزاء

مهنياً: قد لا تكون مرتاح البال، والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهق كاهلك.

عاطفياً: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه ولعلّ رحلة أومشروعاً تقومان به معاً يعزّز الروابط.

صحياً: معدتك الحساسة تحتم عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية

حظك اليوم لمواليد السرطان

مهنياً: يوم مميّز يسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديراً لجهودك.

عاطفياً: إذا كنت عازباً فهذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، فأنتَ مقبل على مرحلة مهمّة من حياتك.

صحياً: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي.

حظك اليوم لمواليد الأسد

مهنياً: تتواصل مع محيطك لأنّ نجمك يلمع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً، وتشيع في العمل جواً من الثقة المتبادلة.

عاطفياً: لا تجازف بما تملك، وأنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف.

صحياً: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تكون عاملاً أساسياً في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك .

حظك اليوم لمواليد العذراء

مهنياً: تحاول الابتعاد عن المشكلات والمسؤوليات التي تضغط عليك، ويبهرك الجديد وتسعى إليه كأنه الشفاء لبعض الجروح السابقة.

عاطفياً: الأجواء خالية من التشنج، وعساك تتعرف إلى شخص يستحق كرمك ونبلك واحترامك وخصوصاً عاطفتك الجياشة.

صحياً: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك قدر الإمكان واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة.

حظك اليوم لمواليد الميزان

مهنياً: لن تكون وحيداً ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك.

عاطفياً: تسمح لك الظروف بتخطّي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاة الحبيب أو المصالحة.

صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.

حظك اليوم لمواليد العقرب

مهنياً: تطالب اليوم بزيادة على الراتب بعد فترة من الجهد والعمل، بعض المفاجآت السارّة في العمل تنعشك.

عاطفياً: انطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيراً.

صحياً: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعاً إلى جعل الآخرين يجارونك في كل ما تقوم به رياضياً.

حظك اليوم لمواليد القوس

مهنياً: ابتعد عن العدائية واستفد من الأجواء لخوض مشاريع جديدة او لمعالجة بعض الإشكالات القديمة.

عاطفياً: تعبّر عن أفكارك وآرائك أمام الشريك بصراحة تامة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر.

صحياً: لا تترك الغضب يسيطر عليك، انتبه من عنف او من مواجهات قد تؤدّي إلى الأسوأ.

حظك اليوم لمواليد الجدي

مهنياً: لن يعاكسك الحظ هذا اليوم أو يدخلك في مأزق أو في مشكلة أو في تصرف خاطئ وكلام قاسٍ

عاطفياً: تعزيز العلاقة مع الشريك أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينكما.

صحياً: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصاً على الصعيد الرياضي.

حظك اليوم لمواليد الدلو

مهنياً: تعمل الظروف لمصلحتك، ما يسهّل حياتك ويسرّع وتيرة عملك، فتكون من السبّاقين والرواد.

عاطفياً: تتخلص من القيود الاجتماعية والنفسية، وتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد، لذلك لن تواجه مصاعب وعقبات معقّدة.

صحياً: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك بعض الشيء.

حظك اليوم لمواليد الحوت

مهنياً: قد تنطلق إلى الخارج لإتمام مشروع مع بعض المؤسسات الأجنبية، أو تسافر بحثاً عن اللهو والتسلية.

عاطفياً: بعض الإشاعات اليوم تشعرك بالقلق، لكن الأمور تكون في مصلحة العلاقة والشريك يدعمك ويقف الى جانبك.

صحياً: تمر بأمور مخيّبة للآمال، وربّما تحمل فوضى وعدم رضى، ما ينعكس سلباً على وضعك الصحي.