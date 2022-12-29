الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 29 ديسمبر 2022

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، على النحو التالي:

 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل 

مهنياً: قد يطرأ جديد أو تأخير أو عرقلة أو سفر اضطراري، وقد تضطر للعودة إلى مكان أو تبحث عن الحقيقة

عاطفياً: تتلقى معاملة مغرية من الشريك وتفكر في الأفضل، وتؤجل النقاشات العقيمة معه ولا تفتعل المشاكل.

صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج.

 

حظك اليوم لمواليد الثور

مهنياً: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك.

عاطفياً: يوم إيجابيّ لأنّه خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالي تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك.

صحياً: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، المطلوب الكثير من  الدبلوماسية في التعاطي.

 

حظك اليوم لمواليد الجوزاء

مهنياً: قد لا تكون مرتاح البال، والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهق كاهلك. 

عاطفياً: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه ولعلّ رحلة أومشروعاً تقومان به معاً يعزّز الروابط.

صحياً: معدتك الحساسة تحتم عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية

 

حظك اليوم لمواليد السرطان

مهنياً: يوم مميّز يسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديراً لجهودك.

عاطفياً: إذا كنت عازباً فهذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، فأنتَ مقبل على مرحلة مهمّة من حياتك.

صحياً: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي.

 

حظك اليوم لمواليد الأسد 

مهنياً: تتواصل مع محيطك لأنّ نجمك يلمع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً، وتشيع في العمل جواً من الثقة المتبادلة.

عاطفياً: لا تجازف بما تملك، وأنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف.

صحياً: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تكون عاملاً أساسياً في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك .

حظك اليوم.. لمواليد الأبراج الهوائية الأربعاء 28 ديسمبر 2022

حظك اليوم لمواليد العذراء

مهنياً: تحاول الابتعاد عن المشكلات والمسؤوليات التي تضغط عليك، ويبهرك الجديد وتسعى إليه كأنه الشفاء لبعض الجروح السابقة.

عاطفياً: الأجواء خالية من التشنج، وعساك تتعرف إلى شخص يستحق كرمك ونبلك واحترامك وخصوصاً عاطفتك الجياشة.

صحياً: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك قدر الإمكان واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة.

 

حظك اليوم لمواليد الميزان

مهنياً: لن تكون وحيداً ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك.

عاطفياً: تسمح لك الظروف بتخطّي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاة الحبيب أو المصالحة. 

صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.

 

حظك اليوم لمواليد العقرب

مهنياً: تطالب اليوم بزيادة على الراتب بعد فترة من الجهد والعمل، بعض المفاجآت السارّة في العمل تنعشك.

عاطفياً: انطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيراً.

صحياً: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعاً إلى جعل الآخرين يجارونك في كل ما تقوم به رياضياً.

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 28 ديسمبر 2022

حظك اليوم لمواليد القوس 

مهنياً: ابتعد عن العدائية واستفد من الأجواء لخوض مشاريع جديدة او لمعالجة بعض الإشكالات القديمة.

عاطفياً: تعبّر عن أفكارك وآرائك أمام الشريك بصراحة تامة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر.

صحياً: لا تترك الغضب يسيطر عليك، انتبه من عنف او من مواجهات قد تؤدّي إلى الأسوأ.

 

حظك اليوم لمواليد الجدي 

مهنياً: لن يعاكسك الحظ هذا اليوم أو يدخلك في مأزق أو في مشكلة أو في تصرف خاطئ وكلام قاسٍ

عاطفياً: تعزيز العلاقة مع الشريك أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينكما.

صحياً: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصاً على الصعيد الرياضي.

 

حظك اليوم لمواليد الدلو

مهنياً: تعمل الظروف لمصلحتك، ما يسهّل حياتك ويسرّع وتيرة عملك، فتكون من السبّاقين والرواد.

عاطفياً: تتخلص من القيود الاجتماعية والنفسية، وتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد، لذلك لن تواجه مصاعب وعقبات معقّدة.

صحياً: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك بعض الشيء.

 

حظك اليوم لمواليد الحوت

مهنياً: قد تنطلق إلى الخارج لإتمام مشروع مع بعض المؤسسات الأجنبية، أو تسافر بحثاً عن اللهو والتسلية.

عاطفياً: بعض الإشاعات اليوم تشعرك بالقلق، لكن الأمور تكون في مصلحة العلاقة  والشريك يدعمك ويقف الى جانبك.

صحياً: تمر بأمور مخيّبة للآمال، وربّما تحمل فوضى وعدم رضى، ما ينعكس سلباً على وضعك الصحي. 

حظك حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية حظك اليوم لمواليد برج الحمل حظك اليوم لمواليد الأسد حظك اليوم لمواليد العذراء حظك اليوم لمواليد القوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

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