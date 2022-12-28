الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 28 ديسمبر 2022

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: تمالك أعصابك وتحاشَ التسرّع في الدفاع عن نفسك، قد تتعرّض لظلم أو قمع، لكنّ الجوّ السائد لا يسمح لك بمواجهة المسئولين.

عاطفياً: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك.

صحياً: عليك المحافظة على هدوئك وأعصابك في أكثر الظروف حرجاً وصعوبة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: إذا أسندت إليك مهمة محددة عليك تنفيذها بصدق وأمانة، فهذا يكون في مصلحتك.

عاطفياً: معاملتك الجيّدة للشريك تكون لها انعكاسات إيجابية، وتلاحظ ذلك على وجهه.

صحياً: لا تهمل صحتك، فهي كنز كبير لا يقدّر بثمن من أجل مستقبل صحي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: عليك أن تهتم بتفاصيل عملك أكثر اليوم، فأنت أمام العديد من التحديات والمواجهات الشرسة.

عاطفياً: تشعر بعواطف جميله تجاه شخص تعرّفت إليه أخيراً، وتقرر الارتباط به بأسرع ما يمكن. 

صحياً: لا تترك الكسل يتغلب عليك ويثنيك عن القيام بأي نشاط يبقيك في حركة دائمة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: ثمة ما يشير إلى بعض المفاجآت والتحركات غير الاعتيادية، وقد تتلقى عرضاً مفاجئاً يصوّب الخطوات.

عاطفياً: قد ينتابك شعور أن علاقتك بمن تحب مبنية على المصالح فقط، لكن الأيام المقبلة ستبرهن لك العكس.

صحياً: التوفيق بين العمل وممارسة الرياضة دليل على مدى اهتمامك بوضعك الصحي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد 

مهنياً: طاقة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، ويحمل إليك هذا اليوم مركزاً أو مسلكاً جديداً تختاره في حياتك.

عاطفياً: حاول قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك فأنت تدرك مكامن ضعفه تجاهك.

صحياً: اتباع نظام غذائي صحي يساعد كثيراً للحفاظ على الرشاقة والحيوية والنشاط.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء 

مهنياً: عليك أن تعمل بجهد أكبر لتصل إلى المركز المناسب الذي طالما تمنيت توليه، إنما بانتظارك مسئوليات جسام ستثبت أنك قادر على توليها.

عاطفياً: عليك أن تكون ليّن الجانب في التعاطي مع الشريك ولا سيّما في النقاط الحسّاسة.

صحياً: اعتماد نظام غذائي محدّد، يحميك من خطر التعرّض لأزمات صحية.

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 25 ديسمبر 2022

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: تنتعش أمورك المادية اليوم وتشعر بالراحة بعد فترة صعبة وسهر طويل على نجاح أحد المشاريع. 

عاطفياً: تدخل مرحلة مليئة بالنجاح والإنجازات، ولا تتعامل مع الحبيب بقسوة وكن متساهلاً. 

صحياً: الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة، هو المناسب من أجل غدٍ صحي أفضل.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: تحرّر من القيود المفروضة عليك كي يمكنك أن تقدم عملاً أفضل، وتتقدم خطوات نحو الأمام بغية تحقيق طموحاتك الكبيرة. 

عاطفياً: بعض الانفعالات غير مبرّرة، وهي تؤدي إلى تأزيم العلاقة بالشريك وإلى نهاية غير سعيدة

صحياً: عليك أن تتنبّه أكثر لمواعيد التمارين الرياضية، فهي توفر لك راحة كبيرة.

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الهوائية اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

حظك اليوم لمواليد برج القوس 

مهنياً: يسود جو من الغموض، انتبه وكُن متحفّظًا جدًا، فقد تثار بعض المواضيع الحساسة.

عاطفياً: أنت تعرف المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما.

صحياً: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس والكسل.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي 

مهنياً: تتخلص من بعض خيبات الأمل، وتكون قادراً على النهوض مجدداً والمضي قدماً في إنجاز ما خططت له. 

عاطفياً: الاستفزاز مع الشريك غير مستحب على الإطلاق، لأن رد فعله سيكون مكلفاً.

صحياً: لا تجازف بصحتك من أجل مكاسب مادية رخيصة، لأن الصحة هي الأغلى.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: تتعدّد المناسبات التي تعرّفك ببعض الأشخاص المميزين، وتمارس نفوذك وتلفت الآخرين بشخصيتك البراقة.

عاطفياً: لا تكوّن انطباعات خاطئة عنك أمام الشريك ولا تكن فضوليا فتقع بمشاكل أنت بغنى عنها

صحياً: لا تتهرّب من المشاركة كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصاً في هذا اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: تساعدك براعتك في الكلام، وقدرتك على الإقناع، ما يجعل الآخرين يتبعونك في مغامرات مادية ومهنية.

عاطفياً: مهما حاول الآخرون تعكير صفو العلاقة بينك وبين الشريك، تظلان أقوى من كل شيء.

صحياً: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة.  

حظك اليوم حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية حظك اليوم لمواليد برج الحمل حظك اليوم لمواليد برج العذراء حظك اليوم لمواليد برج القوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

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