حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 28 ديسمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: تمالك أعصابك وتحاشَ التسرّع في الدفاع عن نفسك، قد تتعرّض لظلم أو قمع، لكنّ الجوّ السائد لا يسمح لك بمواجهة المسئولين.

عاطفياً: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك.

صحياً: عليك المحافظة على هدوئك وأعصابك في أكثر الظروف حرجاً وصعوبة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: إذا أسندت إليك مهمة محددة عليك تنفيذها بصدق وأمانة، فهذا يكون في مصلحتك.

عاطفياً: معاملتك الجيّدة للشريك تكون لها انعكاسات إيجابية، وتلاحظ ذلك على وجهه.

صحياً: لا تهمل صحتك، فهي كنز كبير لا يقدّر بثمن من أجل مستقبل صحي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: عليك أن تهتم بتفاصيل عملك أكثر اليوم، فأنت أمام العديد من التحديات والمواجهات الشرسة.

عاطفياً: تشعر بعواطف جميله تجاه شخص تعرّفت إليه أخيراً، وتقرر الارتباط به بأسرع ما يمكن.

صحياً: لا تترك الكسل يتغلب عليك ويثنيك عن القيام بأي نشاط يبقيك في حركة دائمة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: ثمة ما يشير إلى بعض المفاجآت والتحركات غير الاعتيادية، وقد تتلقى عرضاً مفاجئاً يصوّب الخطوات.

عاطفياً: قد ينتابك شعور أن علاقتك بمن تحب مبنية على المصالح فقط، لكن الأيام المقبلة ستبرهن لك العكس.

صحياً: التوفيق بين العمل وممارسة الرياضة دليل على مدى اهتمامك بوضعك الصحي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: طاقة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، ويحمل إليك هذا اليوم مركزاً أو مسلكاً جديداً تختاره في حياتك.

عاطفياً: حاول قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك فأنت تدرك مكامن ضعفه تجاهك.

صحياً: اتباع نظام غذائي صحي يساعد كثيراً للحفاظ على الرشاقة والحيوية والنشاط.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: عليك أن تعمل بجهد أكبر لتصل إلى المركز المناسب الذي طالما تمنيت توليه، إنما بانتظارك مسئوليات جسام ستثبت أنك قادر على توليها.

عاطفياً: عليك أن تكون ليّن الجانب في التعاطي مع الشريك ولا سيّما في النقاط الحسّاسة.

صحياً: اعتماد نظام غذائي محدّد، يحميك من خطر التعرّض لأزمات صحية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: تنتعش أمورك المادية اليوم وتشعر بالراحة بعد فترة صعبة وسهر طويل على نجاح أحد المشاريع.

عاطفياً: تدخل مرحلة مليئة بالنجاح والإنجازات، ولا تتعامل مع الحبيب بقسوة وكن متساهلاً.

صحياً: الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة، هو المناسب من أجل غدٍ صحي أفضل.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: تحرّر من القيود المفروضة عليك كي يمكنك أن تقدم عملاً أفضل، وتتقدم خطوات نحو الأمام بغية تحقيق طموحاتك الكبيرة.

عاطفياً: بعض الانفعالات غير مبرّرة، وهي تؤدي إلى تأزيم العلاقة بالشريك وإلى نهاية غير سعيدة

صحياً: عليك أن تتنبّه أكثر لمواعيد التمارين الرياضية، فهي توفر لك راحة كبيرة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: يسود جو من الغموض، انتبه وكُن متحفّظًا جدًا، فقد تثار بعض المواضيع الحساسة.

عاطفياً: أنت تعرف المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما.

صحياً: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس والكسل.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: تتخلص من بعض خيبات الأمل، وتكون قادراً على النهوض مجدداً والمضي قدماً في إنجاز ما خططت له.

عاطفياً: الاستفزاز مع الشريك غير مستحب على الإطلاق، لأن رد فعله سيكون مكلفاً.

صحياً: لا تجازف بصحتك من أجل مكاسب مادية رخيصة، لأن الصحة هي الأغلى.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: تتعدّد المناسبات التي تعرّفك ببعض الأشخاص المميزين، وتمارس نفوذك وتلفت الآخرين بشخصيتك البراقة.

عاطفياً: لا تكوّن انطباعات خاطئة عنك أمام الشريك ولا تكن فضوليا فتقع بمشاكل أنت بغنى عنها

صحياً: لا تتهرّب من المشاركة كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصاً في هذا اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: تساعدك براعتك في الكلام، وقدرتك على الإقناع، ما يجعل الآخرين يتبعونك في مغامرات مادية ومهنية.

عاطفياً: مهما حاول الآخرون تعكير صفو العلاقة بينك وبين الشريك، تظلان أقوى من كل شيء.

صحياً: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة.