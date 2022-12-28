الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الوكيل»: الغرف التجارية هى أقدر من يشرح نبض السوق لمتخذ القرار

احتفالية الغرفة التجارية
احتفالية الغرفة التجارية بالإسكندرية

كرمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، كوادر ورموز الغرفة السابقين ممثلة في أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشعب السابقين، كما كرمت رؤساء الشعب التجارية الحالية تقديراً لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية.

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ويأتي التكريم في إطار احتفالية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بمرور مائة عام على إنشائها، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف دول حوض البحر المتوسط، وأعضاء مجلس الإدارة، ولفيف من أعضاء ومنتسبي الغرفة التجارية.  

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وخلال كلمته في الاحتفالية، قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الغرفة التجارية بالإسكندرية كان لها ثوابت لم يحيد عنها أي مجلس إدارة تولى إدارتها على مر تاريخها، ولم تجامل أبدًا على تلك الثوابت، والغرف التجارية بوجه عام هي أقدر من يشرح نبض السوق لمتخذ القرار، لأن الغرف التجارية تحتك مع السوق والمستهلك وخدمات النقل وغيرها من عناصر المنظومة.

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وأشار الوكيل إلى أن احتفالية الغرفة الأولى كانت للجانب التجاري الخارجي وتستهدف التواصل مع الغرف التجارية الأجنبية، مما يؤكد على وجود قطاع خاص مؤثر ويستطيع التغلب على مختلف الأوضاع، والتي عقدت بمشاركة رئيس اتحاد الغرف الإسلامية، ورئيس اتحاد الغرف العربية، ونائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية بجانب رؤساء الغرف العربية والآسيوية.

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وتابع الوكيل أن احتفالية اليوم هي استكمال لمئوية الغرفة وتكريم لمنتسبيها وكوادرها الداخلية، تقديرًا لدورهم في أنشطة الغرفة.

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كما قدم “الوكيل” الشكر للغرف التجارية العاليمة لدعمهم لـ “ريم صيام” في ترشحها بمنصب عضو في المجلس العام لاتحاد الغرف التجارية.

وفي ختام كلمته أكد أن مجلس الإدارة الحالي يتعاون لحمل راية الغرف التجارية في الوقت الحالي، متمنيًا دوام النجاح لمجتمع الأعمال السكندري.

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شهدت الاحتفالية، فيلم تسجيلي عن تاريخ وإنجازات الغرفة التجارية على مدار 100 عام، وأوركسترا فني.

الغرفة التجارية المصرية الإسكندرية رؤساء الشعب التجارية مرور مائة عام نبض السوق

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