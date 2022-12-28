الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طفل ينهى حياة شقيقه خنقًا بحبل أثناء اللهو معه فى منشأة القناطر

ارشيفية
ارشيفية

أنهى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات حياة شقيقه 3 أعوام خنقًا، بحبل أثناء اللهو معه في منشأة القناطر.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة منشأة القناطر من غرفة النجدة، بمصرع طفل شنقًا داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة  "يوسف ا.ا"، 3 سنوات، به آثار خنق حول الرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن الطفل أثناء اللهو مع شقيقه الأكبر يبلغ من العمر 5 أعوام، قام بخنقه بحبل تقليدًا للأفلام.

تمكنت القوات من ضبط الطفل المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

طفل 5 سنوات شقيقة خنقا منشأة القناطر

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وائل لطفي

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