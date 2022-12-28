الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قبل إقراره.. تعرف على أبرز نصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد

قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية الجديد

نصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد، من المواضيع التى يبحث عنها شريحة كبيرة من المواطنين، لما له من أهمية  كبيرة تتعلق بالأسرة المصرية.

 أبرز نصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد 

«الدستور» ترصد أبرز نصوص القانون الجديد والذى أثار موجة من الاهتمام من خلال التساؤلات المنتشرة على وسائل السوشيال ميديا، وكذلك وسائل الأخبار المتنوعة.

 

-صندوق لرعاية الأسرة

يعتبر النص الخاص بإنشاء صندوق  لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا من النصوص التى وجدت حالة من الجدال بين مؤيد ورافض على وسائل السوشيال ميديا، إذ أحدثت حالة من الجدل حول جدية هذا المشروع.

 

الدولة ملتزمة بدعم الصندوق

المادة الثانية والأبرز تتعلق بقيام الدولة بإيجاد سبل وطرق لدعم الصندوق حتى يتمكن من تأدية مهامه فى مساعدة الأسرة  ماديا فى حال الانفصال.

 

صياغة الأحوال الشخصية

وتنص القانون كذلك على مادة تهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية لتسهل على المواطن معرفة التفاصيل المتعلقة ببكل حالة.

حقيقة صدور قرار كتب الكتاب 2022 ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية

التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد

حجب الرؤية

كما نصت إحدى المواد على منع الأب الذى لا يصرف على أبناءه من رؤيتهم، وكذلك مكنت الآباء من استضافة أبناهم يومين فى الاسبوع على ان يقوموا بعد ذلك بتسليم الأبناء إلى أمهاتهم ومن يمتنع عن ذلك يعرض نفسه للسجن.

 

صلاحيات جديدة للقاضى

منح قانون الرؤية صلاحيات كثيرة للقاضى من أجل التعامل بسرعة مع الحالات العاجلة لدعم الأسرة. 

 

محكمة واحدة لجميع المنازعات 

 

وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.

 

الحد من الطلاق

يستحدث القانون الجديد مادة تقلل من حالات الطلاق وهى تتعلق بالطلاق الشفوى 

 

حماية الذمة المالية للأزواج

 

القانون يحتوى على نص مادة مهمتها  الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج

 

الاتفاق مبدأ

يعطي القانون الحق  فى  صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق

 

توثيق الطلاق

تنص إحدى مواد القانون الجديد على  توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به

 

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

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