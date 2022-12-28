الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

قطاع الأعمال: نجاح منظومة تداول القطن الجديدة.. وبيع 167 قنطار بـ10 محافظات

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

واصلت منظومة تداول القطن الجديدة التي يجري تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، نجاحها في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية.

وأسفرت مزادات القطن التي تم إجراؤها اليوم الأربعاء، عن بيع  167530 قنطار في 10 محافظات، ووصل سعر الترسية إلى نحو 8275 جنيه لبعض الأصناف.

واشتري التجار في محافظات البحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والإسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية وكفر الشيخ والشرقية، في مزادات القطن، الكميات المعروضة للبيع من اصناف جيزة 86 و92 و 94 و96 و97.

ويشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة اثمرت عن تحقيق نجاح كبير، والتي تعتمد على فتح أسواق جديدة أمام القطن المصري، والاتصال المباشر ببعض وكلاء الاستيراد لمعرفة حركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة.

وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومي للعرض على المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذي يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.

وتعتمد منظومة التداول الجديدة على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، وتطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين.

وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن بجميع المحافظات، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة إلى وزارة الزراعة بمتابعة مباشرة من  القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

الإسكندرية وبورسعيد التجارة والصناعة الهيئة العامة للتحكيم الهيئة العامة الزراعي المصري الدقهلية

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وائل لطفي

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