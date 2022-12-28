حبس عاطل ضبط بحوزته أسلحة ومخدرات بالشرابية

قررت نيابة الشرابية، اليوم، حبس متهم ضبط بحوزته أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بالشرابية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت مباحث القاهرة تمكنت، الأربعاء، من ضبط المتهم بالاتجار في الأسلحة النارية بمنطقة الشرابية.

وتبين استقلاله دراجة نارية، بدون لوحات، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة فارغة لذات العيار، كمية من مخدري الحشيش والآيس، سلاح أبيض- كتر- مبلغ مالى، هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة لسهولة التنقل والسلاح بقصد الدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.