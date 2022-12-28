الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل ضبط بحوزته أسلحة ومخدرات بالشرابية

ارشيفية
ارشيفية

قررت نيابة الشرابية، اليوم، حبس متهم ضبط بحوزته أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بالشرابية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت مباحث القاهرة تمكنت، الأربعاء، من ضبط المتهم بالاتجار في الأسلحة النارية بمنطقة الشرابية.

وتبين استقلاله دراجة نارية، بدون لوحات، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة فارغة لذات العيار، كمية من مخدري الحشيش والآيس، سلاح أبيض- كتر- مبلغ مالى، هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة لسهولة التنقل والسلاح بقصد الدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

حبس متهم أسلحة نارية بيضاء المواد المخدرة الشرابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

ننشر نص أقوال والد وشقيق المتهمه فى قتل والدتها ببورسعيد

«قادرون باختلاف» يتصدر ترند تويتر.. ومتابعون: «ملف كان مهملًا من أيام الفراعنة وأعاده الرئيس السيسى»

«رئيس جمهورية بدرجة أب».. مشاهد للرئيس السيسى من حفل «قادرون باختلاف»

أتلانتا والوادى السعيد.. من البرامج التلفزيونية المتوقعة فى 2023

عامل يقتل ابن زوجته خلال مشاجرة فى المنيرة

2.4 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية فى 9 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات