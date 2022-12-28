الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط نصف طن زيت طعام غير صالح للاستخدام الآدمي في دمياط

زيت طعام
زيت طعام

تمكنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط اليوم الأربعاء، من ضبط سيارة محملة بكمية من الزيوت النباتية المستعملة تقدر بنصف طن معبأة وذلك أمام أحد المطاعم وقد تم التحفظ علي الكمية وتحرير المحاضر اللازمة وعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك في إطار تشديد الرقابة على عمليات جمع زيوت الطعام المستعملة والتي يتم جمعها من المنازل والمطاعم لإعادة تدويرها وإعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق مما يؤثر بالسلب على صحة المستهلك.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، جهود الحملات التى تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية والوحدات المحلية وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة،  لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة.

حيث تم تنفيذ حملات متتالية استهدفت مناطق مختلفة بمراكز ومدن المحافظة، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية والاساسية أمام المواطنين، والتعامل مع أي محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة فى أسعارها،  وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها وذلك من خلال مديريتي الصحة والطب البيطري.

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