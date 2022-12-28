الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس شركة مياه الشرب بدمياط يشدد على الرقابة على إجراءات الصحة والسلامة

مياه الشرب
مياه الشرب


اجتمع العميد مهندس خالد جمال الدين احمد رئيس شركة دمياط لمياه الشرب والصرف الصحي برؤساء القطاعات الفنية ومديري عموم التدريب والسلامة والصحة المهنية والأزمات  وشدد علي ضرورة متابعة التزام جميع العاملين بمهمات الوقاية الشخصية أثناء العمل سواء صيانة أو تشغيل او إحلال وتجديد في مواقع العمل للحفاظ علي سلامة العاملين وتوفير الحماية الكاملة من التعرض لأي اخطار وكيفية اتخاذ الاجراءات الوقائية لتجنب اي حادث غير متوقع .

في سياق متصل أفاد العميد خالد جمال الدين ضرورة تكثيف المرور والتفتيش المفاجئ علي مواقع الشركة وبيان مدى التزام العاملين بتطبيق معايير السلامة الصحة المهنية لضمان الحفاظ علي حياتهم أولا وتقديم الدعم الفني وتدريب العاملين على تنفيذ خطة الطوارئ بكل ما تشمله من اجراءات واحتياطات تهدف إلى تأمين العاملين ومواقع العمل بما يضمن الحفاظ علي كلا العنصرين البشري والمادي.

كما أكد علي أهمية التدريب الميداني وتكثيف الاهتمام بتدريب العاملين بمواقع عملهم علي كيفية تجنب المخاطر نظريا وعمليا  مع ضرورة تحقيق اجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بالشبكات والمحطات وجميع المشروعات التى يتم تنفيذها بقطاعات الشركة.


واكد جمال الدين، أن مركز تدريب السلامة والصحة المهنية بالشركة مجهز لتقديم تدريبات عملية لأي مخاطر قد تلحق بالعمال اثناء تأدية عملهم وكيفية التعامل مع الاماكن المغلقة لاصلاح المحابس والطلمبات واصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة وتنفيذ محاكاه للتعامل الفوري مع تسربات أو اي خلل قد يصيب منظومة الكلور للتعامل السريع والتأكد من صحة اتخاذ الاجراءات الفورية للخروج دون ادني خسارة.

وأكد علي أهمية التدريب المتواصل علي تطبيق إجراءات السلامة وترسيخ ثقافة السلامة والأمان في أماكن العمل وتطبيقها بالإضافة إلي الاستفادة من العاملين الذين حصلوا على دورات متخصصة في السلامة والصحة المهنية في نقل خبرات ومهارات التعامل مع المخاطر  .
 

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