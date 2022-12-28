تكريم أسامة العبد و«قتيلو» لجهودهم في إنشاء فرع جامعة الأزهر بدمياط

كرم مجلس جامعة الأزهر في جلسته الشهرية لشهر ديسمبر الجاري 2022م برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، النماذج الوطنية المتميزة والمضيئة في مختلف الميادين.

وكرم المجلس الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة الأسبق وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري؛ لجهوده وعطائه المستمر، وتبرعه بمليون جنيه لإقامة وحدة رعاية مركزة في مستشفى جامعة الأزهر بدمياط؛ صدقةً جاريةً على روح ابنه المغفور له -بإذن الله تعالى- المستشار أمير أسامة العبد، وقام مجلس جامعة الأزهر بقراءة الفاتحة ترحمًا عليه.

كما كرم المجلس المهندس عبد المنعم قتيلو، رجل الأعمال الدمياطي، نائبًا عن المجتمع المدني في محافظة دمياط؛ لجهوده المخلصة، وعطائه المستمر هو وكثيرين من أبناء محافظة دمياط المخلصين في إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة دمياط، كما وجه مجلس جامعة الأزهر الشكر والتقدير لجميع أهالي دمياط على ما بذلوه -وما يبذلوه- تجاه مصرنا الحبيبة وأزهرنا الشريف.

كما قام كل من الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور محمد عبد العال عميد كلية طب البنات جامعة الأزهر بدمياط، بتكريمهما.