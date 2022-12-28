الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«فاو»: 151 مليار دولار حجم صادرات المنتجات المائية حول العالم خلال 2020

فاو
فاو

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إن التجارة الدولية بالمنتجات المائية شهدت نموًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة حيث اتسعت عبر القارات والأقاليم، ففي عام 2020 بلغت قيمة الصادرات العالمية من المنتجات المائية، باستثناء الطحالب، 151 مليار دولار والتي مثلت انخفاضًا قدره 7% بالمقارنة مع أعلى مستوى قياسي تم تسجيله في عام 2018 والبالغ 165 مليار دولار. 

وتابع تقرير المنظمة، أن قيمة تداول المنتجات المائية بلغت 11% من إجمالي التجارة الزراعية وحوالي 1% من إجمالي تجارة البضائع في عام 2020، وتعد هذه الحصص أعلى بكثير في العديد من البلدان، إذ أنها على سبيل المثال تتجاوز 40% من إجمالي قيمة تجارة البضائع في كابو فيردي وايسلندا وكيريياس وملديف. 

وزادت قيمة تجارة المنتجات المائية من عام 1976 إلى عام 2020 بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 6.9% بالقيمة الإسمية و 3.9% بالقيمة الحقيقية، ويعكس تسارع معدل النموعلى صعيد القيمة بالمقارنة مع الكمية تزايد نسبة التجارة في الأنواع العالية القيمة والمنتجات التي تخضغ للتجهيز أو الأشكال الأخرى من إضافة القيمة. 

منظمة الأغذية الزراعة التجارة الدولية العقود الأخيرة القارات

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وائل لطفي

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