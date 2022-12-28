«أوفر دوز».. العثور على جثتى شابين داخل شقة بأوسيم

لقى شخصان مصرعهما، عقب تناولهما جرعة زائدة من المواد المخدرة بأوسيم بمحافظة الجيزة، تحرر محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد فيه تلقيه بلاغا من كل من ربة منزل 48 سنة، مقيمة الوراق، وزوج والدتها عاطل 64 سنة، مقيم في بشتيل، إذ قررت الأولى، بأن شقيقها من الأب عامل قمامة 40 سنة، ومقيم بذات العنوان، حضر وأبلغها أن شقيقها من الأم المقيم في بشتيل، وهو نجل الثاني، متوفى داخل غرفة بعقار مهدوم صدر له قرار إزالة.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم هيثم سكر، رئيس مباحث أوسيم، التوجه إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، عثر على المتوفى شقيق المبلغة بداخل الغرفة، وعثر على عدد من السرنجات المستخدمة في تعاطي المواد المخدرة، وعثر على المتوفى، وكذا على جثمان شخص آخر مجهول الهوية، ويوجد آثار حقن بأماكن متفرقة بجسديهما.

وبمناقشة المبلغة، قررت أن المتوفى شقيقها من متعاطي المواد المخدرة، ولا تعلم شيئا عن المتوفى الآخر، ورجحت أن يكون صديق شقيقها المتوفى، وأنها لا تشتبه في وفاتهما جنائيا، وجار نشر أوصاف المتوفى الثاني.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.