الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

احتفالية لتكريم الطلاب الفائزين بالقوافل الثقافية بقصر ثقافة العريش (صور)

جانب من فقرات الحفل
جانب من فقرات الحفل

نظم قصر ثقافة العريش، اليوم الأربعاء، احتفالية لتكريم الفائزين فى مسابقات الورش الفنية، واكتشاف المواهب بمدارس إدارة العريش التعليمية، تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة.

IMG-20221228-WA0027

وانطلقت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الجمهورى، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة أشرف المشرحانى مدير عام الفرع رحب خلالها بالحضور.

IMG-20221228-WA0026

وتضمنت الفقرات الفنية لفرقة المواهب "رسمنالك، أجيال، يابلدنا ياحلوة، فرحة مصر، بذرة خير"، ثم فقرة شعر، وفقرات مسرح عرائس "إحنا الثلاثة، اصحوا، أنا كتكوت، سبونج بوب، شخبط شخابيط.

IMG-20221228-WA0024

واختتم الحفل بالتكريم، بحضور وكيل مديرية التربية والتعليم ومديرى المدارس المشاركة والطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمهتمين بالعملية التعليمية.

IMG-20221228-WA0025

وقال رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي الكاتب محمد نبيل، إن تلك المسابقات أقيمت ضمن الزيارات التى قام بها قسم المواهب بالفرع لتقديم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة.

IMG-20221228-WA0023

وأوضح مدير فرع ثقافة شمال سيناء، أشرف المشرحانى، أن قسم المواهب يواصل نجاحاته تحت ادارة كابتن مدحت نجيب مسئول القسم.

IMG-20221228-WA0022

وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم أنشطة متنوعة؛ لتعزيز القيم الإيجابية للنشء وتنمية المهارات الثقافية والفنية واكتشاف المواهب بكافة المجالات.

IMG-20221228-WA0021
حفل تكريم سيناء ثقافة مواهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

قادرون باختلاف.. الطفل «ستيفن» يعبر عن سعادته برؤية الرئيس السيسى

إصابة شخص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الإقليمى

احتفالية لتكريم الطلاب الفائزين بالقوافل الثقافية بقصر ثقافة العريش (صور)

اقتحم سيارتها.. لص يستولى على حقيبة سيدة تحت تهديد السلاح بالشيخ زايد

قافلة طبية وسداد ديون الغارمات ومعرض ملابس.. «ستر وعافية» تصل سوهاج

العثور على جثة لشاب مجهول الهوية بأحد شوارع شبين القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»