احتفالية لتكريم الطلاب الفائزين بالقوافل الثقافية بقصر ثقافة العريش (صور)

نظم قصر ثقافة العريش، اليوم الأربعاء، احتفالية لتكريم الفائزين فى مسابقات الورش الفنية، واكتشاف المواهب بمدارس إدارة العريش التعليمية، تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة.

وانطلقت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الجمهورى، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة أشرف المشرحانى مدير عام الفرع رحب خلالها بالحضور.

وتضمنت الفقرات الفنية لفرقة المواهب "رسمنالك، أجيال، يابلدنا ياحلوة، فرحة مصر، بذرة خير"، ثم فقرة شعر، وفقرات مسرح عرائس "إحنا الثلاثة، اصحوا، أنا كتكوت، سبونج بوب، شخبط شخابيط.

واختتم الحفل بالتكريم، بحضور وكيل مديرية التربية والتعليم ومديرى المدارس المشاركة والطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمهتمين بالعملية التعليمية.

وقال رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي الكاتب محمد نبيل، إن تلك المسابقات أقيمت ضمن الزيارات التى قام بها قسم المواهب بالفرع لتقديم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة.

وأوضح مدير فرع ثقافة شمال سيناء، أشرف المشرحانى، أن قسم المواهب يواصل نجاحاته تحت ادارة كابتن مدحت نجيب مسئول القسم.

وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم أنشطة متنوعة؛ لتعزيز القيم الإيجابية للنشء وتنمية المهارات الثقافية والفنية واكتشاف المواهب بكافة المجالات.