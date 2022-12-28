مصرع وإصابة شخصين فى حادث قطار خط رشيد بالبحيرة

لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع ط حادث اصطدام قطار خط "رشيد - الإسكندرية" بسيارة ربع نقل أمام قرية الحلوانى مركز إدكو، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى إدكو العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

تصادم سيارة نقل مع قطار في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وقطار "رشيد- الإسكندرية" أمام قرية الحلواني التابعة لدائرة المركز، مما أدى إلى مصرع وإصابة شخصين وحرر محضر بالواقعة.

مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالبحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وتبين أنه أثناء عبور السيارة بشكل مخالف من على القضبان دون وجود مزلقان صدمها القطار، مما أسفر عن مصرع" محمد حسن مسعد أحمد زيتون" مقيم شارع المحمدي مركز إدكو وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أسفر الحادث عن إصابة "أحمد حسن مسعد أحمد زيتون، مقيم شارع المحمدي مركز إدكو، وجرى الدفع بسيارتين من الحماية المدنية وسيارتي إسعاف ولودر من الوحدة المحلية.

وتم تحرك القطار وفتح الطريق عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.