البرومو الرسمى لفيلم «الباب الأخضر» وموعد طرحه على منصه «WATCH IT»

كشفت منصات واتش إت عن البرومو التشويقي الأول لفيلم "الباب الأخضر"، عن رائعة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، عبر حساب المخرج رؤوف عبدالعزيز الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب رؤوف صفحة المنصة معلقاً على الإعلان: "لكي يعيش الانسان لابد أن يكون له اسم.. هوية.. إلى متى ننتظر عند.. الباب الأخضر الإعلان الرسمي لفيلم الباب الأخضر، ابتداءً من 4 يناير، على منصة WATCH IT آخر كتابات الراحل العظيم أسامة أنور عكاشة للمخرج: رؤوف عبدالعزيز".

يشار إلى أن فيلم الباب الأخضر، بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلي، رشدي الشامي، عابد عناني، إسلام حافظ، حنان سليمان، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلي البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغني مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.