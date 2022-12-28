في ثاني تعاون لهما.. تارا عماد تبدأ عروض مسرحية «هادي فالنتاين» مع أحمد عز

تعود النجمة تارا عماد إلى خشبة المسرح، مع انطلاق عرضها الاستعراضي المسرحي الجديد “هادي فالنتاين” يوم الجمعة المقبل، وحتى 3 يناير 2023، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. المسرحية تأليف وإخراج محمد محمدي.

ويشاركها البطولة النجم أحمد عز، في ثاني تعاون مسرحي بينهما بعد مسرحية علاء الدين التي عُرضت عام 2019 في السعودية ومصر وحققت نجاحا كبيراً.

وبجانب تارا وعز، تضم المسرحية كل من سيد رجب، مصطفى غريب، وشيماء سيف.

وتنتظر النجمة تارا عماد عرض الفيلم الكوميدي “المطاريد”، ومن المقرر عرضه 25 يناير المقبل، والفيلم من إخراج ياسر سامي. ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم منهم أحمد حاتم، إياد نصّار ومحمود البزاوي. وتدور أحداث الفيلم حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

وخلال 2022 قدمت تارا عماد 3 مسلسلات تلفزيونية، كان أولهم هو مسلسل ستات بيت المعادي الذي شاركت في بطولته مع كندة علوش وإنجي المقدم، وهو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي Why Women Kill، ثم مسلسل تحقيق، من الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT، وشاركها بطولته أحمد مالك وهدى المفتي، ومسلسل Suits الذي عُرض في موسم رمضان 2022، وشاركها بطولته آسر ياسين، وصبا مبارك، وأحمد داود.