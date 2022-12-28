الرئيس السيسى يوجه بتمويل صندوق «ذوى الهمم» بمليار جنيه

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صناديق هيئة قناة السويس والشهداء والمصابين والإسكان ووزارة الدفاع والتأمين الصحي، بدعم صندوق أصحاب الهمم.

وكلف الرئيس السيسي صندوق هيئة قناة السويس بدعم صندوق ذوي الهمم بـ100 مليون جنيه، و100 مليون من صندوق الشهداء والمصابين، و100 مليون جنيه من صندوق التأمين الصحي، و200 مليون من صندوق الإسكان، كما طلب 500 مليون جنيه من الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسحلة، ليصل إجمالي مبالغ الدعم لصندوق ذوي الهمم مليار جنيه.