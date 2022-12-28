الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأزهر»: الإمام الأكبر حريص على تخريج دارسين من الرواق الأزهرى متقنين لحفظ القرآن وعلومه

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تابع الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، فعاليات اختبارات نهاية المستوى لدارسي أروقة القرآن الكريم والتجويد والقراءات، بمحافظة دمياط، على هامش جولة تفقدية للأروقة الأزهرية بالمحافظات.

وأوضح مدير عام الجامع الأزهر، على هامش الجولة التفقدية أمس، أن الاختبارات تسير بشكل دقيق وبمتابعة جيدة من العاملين بالأروقة الأزهرية بكافة الفروع، لافتا إلى أن الأروقة ليس الهدف منها الدراسة والحضور بأعداد كثيرة فقط، بل تتسم بالحزم والحسم والانضباط من قبل جميع أطراف العملية التعليمية، مؤكدا أن الهدف من الأروقة هو تعميم المنفعة وتقديم وجبات علمية عربية وشرعية دسمة للدارسين بمنهج وسطي معتمد من فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

ونوه مدير الجامع الأزهر  إلى أن الأروقة الأزهرية الخارجية منتشرة بثمانى عشرة محافظة، ويبلغ عدد الدارسين الذين لهم حق تأدية الاختبار ٢٢٩٩ دارسًا موزعين على ١٢١ لجنة، لافتا إلى أن هناك لجان من الجامع الأزهر يقودها الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري وعدد من الباحثين بالجامع الأزهر ، تجوب الفروع المنتشرة بأنحاء الجمهورية للوقوف على سير وجدية عملية الاختبارات.

ورافق مدير الجامع الأزهر في زيارته لأروقة دمياط، الشيخ أحمد عبدالعظيم الطباخ، عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر، والشيخ ياسر صلاح، والشيخ عبد الكريم أحمد، الباحثان بالجامع الأزهر ، ومدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بدمياط.

وفي سياق آخر، أضاف الدكتور هاني عودة، أن إجمالي عدد الدارسين الخاتمين لكتاب الله ٢٥٠٠ على مستوى الجمهورية.

وعلى هامش زيارته، اجتمع مدير الجامع الأزهر بمديري وأعضاء الإدارات الفرعية لرواق محافظة دمياط، واستمع إليهم في محاولة منه لمناقشة السلبيات، وتذليل الصعوبات والعقبات أمام تنفيذ هذا المشروع العظيم.

كما التقى أولياء الأمور، والذين أبدوا سعادة غامرة، بانتماء أطفالهم لهذا الصرح العظيم، الذي خصصه فضيلة الإمام الأكبر، لخدمة حملة كتاب الله ليصل جميع أرجاء المعمورة، وكذا عبروا عن إعجابهم بالمتابعة المستمرة للرواق من المدير العام وباحثي الجامع الأزهر، وبالفروع الجديدة التي افتُتحت مؤخرا بدمياط ضمن ١٠٤٥ فرعا جديدا للرواق الأزهري.

وتنعقد لجان الاختبار برئاسة الشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، كما تمتد الاختبارات مدة ثمانية عشر يومًا تم تخصيص يوم لدارسي كل محافظة، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعناية مؤسسة الأزهر بالقرآن الكريم تحفيظًا وتلاوة وإتقانًا، وبناء على اعتماد وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، ومتابعة من الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر.

أروقة القرآن الجامع الأزهر الأروقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر

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