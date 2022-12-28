حبس المتهم بقتل ابنه بسبب مفتاح دراجة نارية فى القليوبية

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، بحبس بائع تسبب فى وفاة ابنه تعذيبًا خلال تأديبه بسبب مفتاح دراجة نارية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه يعمل بائعا ولم يقصد قتل ابنه، وإنما كان يؤدبه فقط، وانفعل عليه بسبب ضياع مفتاح الدراجة النارية الخاصة به.



كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا أقدم بقتل أب لنجله البالغ من العمر 6 سنوات، بالتعدي عليه بالضرب المبرح حتى الموت في الخصوص؛ بسب تسببه فى ضياع مفتاح دراجة نارية خاصة بالمتهم، وتم ضبطه.