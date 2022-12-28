الخميس 29 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل ابنه بسبب مفتاح دراجة نارية فى القليوبية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، بحبس بائع تسبب فى وفاة ابنه تعذيبًا خلال تأديبه بسبب مفتاح دراجة نارية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه يعمل بائعا ولم يقصد قتل ابنه، وإنما كان يؤدبه فقط، وانفعل عليه بسبب ضياع مفتاح الدراجة النارية الخاصة به.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا أقدم بقتل أب لنجله البالغ من العمر 6 سنوات، بالتعدي عليه بالضرب المبرح حتى الموت في الخصوص؛ بسب تسببه فى ضياع مفتاح دراجة نارية خاصة بالمتهم، وتم ضبطه.

النيابة العامة في القليوبية بائع حبس مفتاح دراجة نارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

بعد معانقته للرئيس اليوم باحتفالية قادرون باختلاف.. عمرو محمد: غسلت كل همومى

اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا.. دعاء الفجر اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 29-12-2022

وول ستريت جورنال: الصراع فى أوكرانيا كشف مدى اعتماد أوروبا على قرارات واشنطن

حظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 لمواليد الأبراج المائية

استشارى تثقيف وإعلام غذائى: تناول الفول من عربات الشارع كله إيجابيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

فيصل شمس

حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم

عبد الرحيم طايع

ماذا بعد كأس العالم؟!

مدحت بشاى

امنعوا الضحك!

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

22 وزيرًا وحلف اليمين غدًا.. تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات