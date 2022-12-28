الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رابط نتيجة كلية الشرطة 2022 لخريجي الثانوية العامة والكليات

كلية الشرطة 2022
كلية الشرطة 2022

رابط نتيجة كلية الشرطة 2022 من أكثر الموضاعات التي تصدرت مؤشرات البحث في الساعات الأخيرة من قبل الكثير، وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة وإستخدامًا “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب كلية الشرطة بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة رابط نتيجة كلية الشرطة 2022 والخطوات المطلوبة.

رابط نتيجة كلية الشرطة 2022

تزامناً مع اهتمام  أولياء الأمور وطلاب كلية الشرطة لمعرفة  رابط نتيجة كلية الشرطة 2022 والخطوات المطلوبة، لذلك يرصد لكم موقعنا “الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها العديد لمعرفة رابط نتيجة كلية الشرطة 2022 وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

ومنذ فتح باب الالتحاق في كلية الشرطة تقدم آلاف من الطلاب وخاضوا جميع مراحل الاختبارات إلى أن وصلوا إلى مرحلة "كشف الهيئة"، الذي كان يضم كبار من قادة كلية الشرطة من أجل إختيار أفضل العناصر.

و للاستعلام عن نتائج الاختبارات من خلال الرقم القومى والملف، القيام بالدخول على موقع وزارة الداخلية، ثم الاختيار لأكاديمية الشرطة والاستعلام من خلال الموقع.

ويتم الاستعلام عن نتيجة الاختبارات من خلال هذا الرابط من هنا.

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خطوات استخراج نتيجة كلية الشرطة 2022

يمكنك الآن بخطوات بسيطة معرفة نتيجتك لـ كلية الشرطة 2022 إلكترونياً، وذلك من خلال السطور التالية كما ينبغي:

1 - في البداية يقوم الطالب بالدخل على موقع وزارة الداخلية المصرية وذلك عبر الرابط المخصص أضغط هنا .

2 - ثم يقوم الطالب بالنزل إلى الأسفل عند الخدمات الإلكترونية، ثم يضغط على  أيقونة الإلتحاق بأكاديمية الشرطة.

3 - ثم يقوم الطالب بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور الذين قمت بإنشاء الحساب بهم وقت التقديم.

4 - ثم يذهب الطالب إلى خانة النتائج الخاصة بك.

5 - وأخيراً.. تجد نتيجة القبول الخاصة بك في حالة اعتمادها، واذا لم تكن موجودة فهذا يعني أنها لم تظهر.

والجدير بالذكر، في حالة ظهور النتيجة تجد معها يوم دفع المصروفات وقيمة الرسوم والموعد الذي تتوجه فيه إلى الاكاديمية لاستكمال باقي الاجراءات.

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