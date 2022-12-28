يضرب مصر قريبًا.. ما هو المرتفع السيبيري

تصدر المرتفع السيبيري محركات البحث على جوجل، وهو المرتفع التي من المتوقع قدومه في فصل الشتاء الحالى، وقد أصدرت هيئة الأرصاد الجوية كافة المعلومات عن المرتفع السيبيري، وترصد الدستور خلال السطور المقبلة كل ما تريد معرفته عن المرتفع السيبيري.

ماهو المرتفع السيبيري

بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية فقد قالت فى بيانات صحفية لها أن هذا المرتفع السيبيري عادة ما يؤثر على مصر مع منتصف شهر يناير وليس فى بداية الشتاء ويكون عبارة عن كتل هوائية باردة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بياناتها عن المرتفع السيبيري أن البلاد حاليا تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض يسمى مرتفع العروض الوسطى وهو عبارة عن كتل هوائية من جنوب أوروبا تكون باردة ولكنها ليست بنفس برودة المرتفع السيبيري.

ويعد المرتفع الجوي السيبيرى من المرتفعات الجوية القارية الباردة، ولأن ضغط الهواء البارد مرتفع، يسود ضغط مرتفع فى المناطق التى يؤثر عليها، وتنخفض فيها درجة الحرارة، إذ تعتبر البرودة الشديدة والجفاف من أهم سمات المرتفع الجوي السيبيري.

أبرز المعلومات عن المرتفع السيبيري

1- هو ضيف من المتوقع قدومه خلال فصل الشتاء.

2- المرتفع السيبيري عبارة عن كتلة ضخمة من الهواء البارد، التي تتكون فوق منطقة سيبيريا بمنطقة شمال شرق أوراسيا، التي تصل درجات الحرارة بها إلى 50 تحت الصفر.

3- تتشكل تلك الكتلة من الهواء البارد، نتيجة شدة التبريد السطحي أعلى المناطق القارية البعيدة عن التأثيرات البحرية.

4- يعد هذا المرتفع الجوي واحدًا من المرتفعات الجوية الباردة.

5- خلال المرتفع السيبيري يرتفع ضغط الهواء البارد، ويسود في المناطق التي يؤثر عليها، وذلك مع الانخفاض الشديد الملحوظ لدرجات الحرارة، ويتسم الطقس بشدة الجفاف والبرودة.