حقيقة تعرض مصر للمرتفع السيبيري المتسبب في انخفاض درجات الحرارة

حقيقة تعرض مصر للمرتفع السيبيري والذي يتسبب فى انخفاض درجات الحراراة من المواضيع التي يهتم الكثيرين بالبحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

حقيقة تعرض مصر للمرتفع السيبيري

الدستور ترصد جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر خلال التقرير التالي.

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال عدد من التصريحات الصحفية ومن خلال بيان لها على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، أن مصر تتعرض حاليًا لمرتفع في طبقات الجو يؤدى إلى انخفاض درجات الحرارة .وأشار البيان إلى ان مصر لم تتعرض حتى اللحظة للمرتفع الجوي السيبيري.

معلومات عن المرتفع السيبيري

-مركزه شمال أسيا وروسيا وتكون درجات الحرارة هناك 50 درجة تحت الصفر.

- المرتفع السيبيري هو السبب الرئيسى فى تكوين كتلة ضخمة من الهواء البارد تتجمع فوق منطقة سيبيريا.

- تلك الكتلة الهوائية الضخمة يتم تشكيلها نتيجة التبريد السطحي الشديد فوق المناطق القارية البعيدة عن التأثيرات البحرية.

- كما أن المرتفع الجوي السيبيري من المرتفعات الجوية القارية الباردة، والذي يتسبب في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

موقع مصر الجغرافى عائق أمام المرتفع السيبيري

ولفت بيان الهيئة العامة للأرصاد إلى أن البحر المتوسط شمال مصر تسبب فى تعديل الكتلة الباردة للمرتفع الجوي السيبيري عند وصوله إلى شمال إفريقيا محدثاً تغيير في درجات الحرارة، مما يؤدي إلى برودة الجو ولكن ليس بنفس الانخفاض والبرودة المصاحبة للكتلة الأساسية.

حالة الطقس في الوجه البحري والقاهرة الكبرى

أوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن السحب الممطرة استمرت فى الدخول إلى العاصمة "القاهرة" ومدن القاهرة الكبرى والوجه البحري، متوقعة نزول الأمطار بغزارة في المناطق الآتية: القاهرة الكبرى وبورسعيد السويس ودمياط وغيرهم من مناطق البحري: أمطار شديدة ومتوسطة الغزارة أحياناً.

وكانت صور للأقمار الصناعية تم التقاطها مؤخرا قد اشارت إلى أن الأجواء مائلة إلى البرودة وخصوصًا في الأنحاء الشمالية التي قد تكاثرت بها السحب الممطرة

وأن درجة الحرارة قد انخفضت إلى 20 في القاهرة وإلى 17 في الإسكندرية.