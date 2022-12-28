الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية تجدد التعاقد مع «طيران الاتحاد»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل المهندس إبراهيم فوزي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وفداً من شركة طيران الاتحاد لتجديد التعاقد، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الخدمات الأرضية التي تقدمها مصر للطيران لرحلات شركة طيران الاتحاد، وذلكً في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران بالحفاظ على عملاء الشركة الحاليين وجذب عملاء جدد لمصر للطيران من شركاء الصناعة.

وفي هذا السياق، رحب فوزي بوفد طيران الاتحاد مؤكداً على العلاقات القوية التي تجمع بين الشركتين وضرورة الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لكافة العملاء من شركات الطيران، مضيفا أن مصر للطيران للخدمات الأرضية تقدم الخدمة بأعلى مستويات الجودة بما يتماشى مع المقاييس العالمية.

ومن جهتهم، قدم أعضاء وفد شركة طيران الاتحاد التهنئة للمهندس إبراهيم فوزي على توليه رئاسة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وأعربوا عن سعادتهم بهذا اللقاء وحفاوة الاستقبال، مؤكدين على مستوي الخدمة المتميز المقدم من شركة مصرللطيران، وعلى أهمية تعزيز العلاقات بين الشركتين بما يخدم مصلحة الطرفين، مؤكدين أن دلالة ثقتهم المطلقة في شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية هى تجديد التعاقد لاستمرار تقديم الخدمة لرحلات الشركة.

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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