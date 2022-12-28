إحباط 13 محاولة تهرب بجمارك سفاجا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة سامي أبو طالب، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط 13 محاولة تهرب جمركي لطبنجة و2 مسدس صوت و7 بنادق ضغط الهواء والأقراص المخدرة والهواتف المحمولة وكمية من الملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة، تم الاشتباه في مشمول الأمتعة الشخصية الخاصه بعدد 13 راكبًا قادمين من الإمارات والكويت والسعودية، وبتفتيشهم تبين وجود 46 هاتف محمول وطبنجه و2 مسدس ضغط هواء مزود بكاتم للصوت و7 بنادق ضغط هواء و7 تلسكوب يمكن تركيبه علي الأسلحة النارية و2 جهاز لاسلكي و 1350 طرحه حريمي جديده و 1185 قطعة مستحضرات التجميل وعدد و100 قرص من عقار الفيفادول المخدر و 20 قرص فوار من عقار السولبادين المخدر مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها.

وضبط كلا من هشام الزناتي، خالد عبدالرحمن، أحمد مرتضي ، محمد صبري، محمد خالد، محمد توني ،طارق فتحي مأموري الحركة، ومصطفى حسيني و الحسيني سيد ومحمد عادل وعبدالرحمن حمدي مشرفين الحركة، بحضور حسام عشماوي مدير مجمع الوارد، وابراهيم النقراشي و هيثم أبو النجا وأسامه علي ماموري التعريفه ومحمود حمدان مدير مجمع الساحات والحسن عيد بالأمن الجمركي، وحسن زايد وعبدالمنصف عبدالعال مكافحة التهرب الجمركي.



وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و357 ألفًا و652 جنيهًا.