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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع 45 جنيها.. أسعار الذهب فى مصر الأربعاء 28-12-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر متأثرًا بارتفاع أسعار الذهب عالميًا بالتزامن مع استقرار سعر الدولار في البنوك، مساء أمس الثلاثاء، ليبدأ تعاملات اليوم الأربعاء 28-12-2028 بزيادة.

 

سعر الذهب في مصر 

وقالت مصادر في شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن  أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-12-2022 قفزت مجددًا خلال تداولات سوق الصاغة المحلية؛ نتيجة قفزة في سعر أوقية الذهب ببورصة المعادن الدولية.

 

أسعار الذهب في مصر الأربعاء 28-12-2022

وبلغ إجمالي أرباح أوقية الذهب نحو 22 دولارًا، فيما قفز سعر الجرام محليًّا حوالي 45 جنيهًا، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية، وخاصة في الوجهين البحري والقبلي، نحو 1370 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره صباحًا الذى سجل 1325 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتى تُحدَّد وفقًا لكل عيار.

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أسعار الذهب الأربعاء 28-12-2022

وفي السطور الأتية ترصد "الدستور" أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28-12-2022 في التقرير التالي

 

سعر جرام الذهب عيار 18 (1370 جنيهًا)

صعود مفاجئ سجله سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا، ليبلغ 1370 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 (1590 جنيهًا)

فيما قفز، في مساء التداولات، سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، مثل باقي الأعيرة بشكل كبير ليبلغ 1590 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

 

سعر جرام الذهب عيار 24 (1810 جنيهات)

فيما اشتعل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى سعرًا في مصر، بالتعاملات الآن ليبلغ 1810 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

 

 

سعر الجنيه الذهب اليوم (12720 جنيهًا)

وحقق سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر أرباحًا بلغت نحو 360 جنيهًا ليسجل نحو 12720 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 64 جنيهًا للجنيه.

 

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 56110 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

 

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.810  مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

 

وشهدت بورصة المعادن الدولية صعودًا جديدًا هو الأول من نوعه، الأسبوع الحالي، في ثاني أيام التداولات لتسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات نحو 1822 دولارًا.

 

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