محمود التهامى وهارمونى عربى فى احتفالية افتتاح متحف الفن الإسلامى.. الليلة

محمود التهامي، وكورال جامعة عين شمس وهارموني عربي، يحييون احتفالية متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، والتي تعقد في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الذكرى الــ119 علي افتتاح متحف الفن الإسلامي.

وتتضمن فقرات الحفل، إنشاد دين ومديح نبوي وابتهالات دينية، يقدمها المنشد محمود ياسين التهامي، بالإضافة إلي فقرات أخرى يقدمها كورال “هارموني عربي” بجامعة عين شمس.

كما يتضمن برنامج احتفالية افتتاح متحف الفن الإسلامي، مجموعة من الورش الفنية، من بينها: حكي عن المتحف وفكرة إنشائه وأهميته ــ ورشة رسم وتلوين لأهم مقتنيات المتحف الأثرية وأوائل القطع التي كانت الدافع وراء فكرة إنشاء المتحف ــ فقرات فنية لذوي القدرات الخاصة.

وفي الثالثة والنصف عصرا، وتحت عنوان تعقد ندوة “متحف الفن الإسلامي 119 عام من الريادة”، وتتضمن الندوة مجموعة من المحاضرات وهي: منشورات ومطبوعات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة .. تاريخ من الريادة ويلقيها الدكتور أيمن فؤاد سيد، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وأستاد التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية اللغات والترجمة ــ جامعة الأزهر.

محاضرة "دور النشر العلمي في الكشف عن وظيفة بعض مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة"، ويلقيها دكتور حسام عويس طنطاوي عميد كلية الآثار وأستاذ الآثار الإسلامية بجامعة عين شمس.

محاضرة "الإستدامة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة بين الماضي والحاضر والمستقبل" وتلقيها دكتورة رحاب إبراهيم الصعيدي، مقرر سيمنار الآثار الإسلامية بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية وأستاذ الآثار الإسلامية المساعد بكلية الآثار ــ جامعة القاهرة.

محاضرة "متحف الفن الإسلامي 199 عام من الإبداع والعمل"، ويقدمها دكتور محمد أحمد عبد السلام، المدرس بقسم دراسات متحفية بكلية الآثار جامعة عين شمس.

وعلي هامش احتفالية افتتاح متحف الفن الإسلامي الــ 119، تنطلق في الثانية ظهرا، فعاليات معرض الملتقي الدولي الأول لفنون الخط العربي، ويضم المعرض الفني، والذي يقام تحت شعار "إقرأ وربك الأكرم"، ويستمر المعرض حتي مطلع يناير 2023.

ــ جواهر من كنوز

وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية وبيت جميل للفنون ومدرسة الأمير للفنون التقليدية ــ لندن، يقام بمتحف الفن الإسلامي، معرض "جواهر من كنوز"، لعرض مستنسخات من روائع مقتنيات متحف الفن الإسلامي، والذي يستمر حتي 4 يناير 2023، بالإضافة إلي ورشة فنية تعليمية للشباب والبالغين حول "أنواع الخط العربي، وطرق الكتابة به والتعرف علي الأدوات المستخدمة في الكتابة. وأيضا ورشة فنية لتعليم الأطفال مبادئ الخط العربي.