موعد مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا فى الدوري المصري الممتاز ضمن مباريات الأسبوع الـ 10 للبطولة الأهم لكرة القدم المصرية والتي تحوز على متابعة كبيرة من قبل الجمهور الساحرة المستديرة وبالأخص جمهور المارد الأحمر والذي ينتظر بشغف مباراة ناديه المقبلة في الدوري أمام فريق سيراميكا كليوباترا.

وكان النادي الأهلي قد تعادل سلبيا في مباراته الماضية في الجولة التاسعة أمام فريق سموحة وهو التعادل الثاني للمارد الأحمر في مشواره في بطولة الدوري في موسمها الجديد 2022-2023 ما تسبب في غضب الجمهور خاصة وأن النادي الأهلي فقد آخر درعين لبطولة الدوري لأول مرهة منذ فترة بعيدة بعد استحواذه على اللقب لخمس سنوات متتالية قبل خسارة الدوري العامين الماضيين.

ويتطلع الجمهور الأهلاوي إلى تحقيق الفوز وعودة الانتصارات مرة أخرى لصفوف فريق الكرة بالنادي الأهلي قبل انشغال الفريق بمباريات الموسم الجديد لدوري أبطال أفريقيا ومشاركته في كأس العالم للأندية التي ستقام في دولة المغرب خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا فى الدوري المصري

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا فى الدوري المصري مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا فى الدوري المصري

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا فى الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت بشكل حصري، حيث تمتلك القنوات حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز والبطولات المحلية لكرة القدم، فضلا عن تحليل تلك المباريات عبر الاستوديو التحليلي الخاص اللقاء عبر القناه يمكنكم تنزيل التردد التالي:

القمر الصناعي :نايل سات

تردد القناة: 11861

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري برصيد نقاط 23 نقطة رغم تعادله في المباراة الأخيرة وأيضا تعادل غريمه التقليدي نادي الزمالك والذي يفصل بينهما نقطتين فقط ما جعل كلا منهما يحتفظ بمكانه في جدول الدوري ويدخل الفريقان المباراة المقبلة في الجولة الجديدة للدوري بتنافس شديد حيث لا مجال للسقوط في فخوخ التعادلات والهزائم.