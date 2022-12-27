محامى كهربا: اللاعب سيشارك مع الأهلى بعد 11 يناير.. ولا صحة لتجديد الإيقاف

نفى علي عباس، محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلي، كل ما يتردد بتجديد إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر أخرى.

وقال «عباس»، في تصريحات خاصة لـ «الدستور»: «مندهش مما يحدث في الإعلام خلال الساعات الماضية وحالة البلبلة»، موضحًا: «أرسلت بالفعل للفيفا للتأكيد على أن عقوبة إيقاف كهربا تنتهي يوم ١١ يناير، وأن من حقه المشاركة بعدها».

وأضاف: «سبب مخاطبة الفيفا حتى لا تحدث أي مشكلة، وهو إجراء روتيني ومعتاد»، متابعًا: «الاتحاد الدولي رد على خطابي وكان كلامه واضحا ومحددا بأن عقوبة إيقاف اللاعب تنتهي يوم 11 يناير ولم يذكر في الخطاب أي شيء بشأن تجديد إيقاف كهربا».

وواصل: «كل من يردد بأن كهربا تم تجديد إيقافه، ترجموا الخطاب بشكل خاطئ، وأؤكد مرة أخرى اللاعب سيشارك مع الأهلي في المباريات بعد انتهاء فترة الإيقاف خلال يناير».

وقرر الاتحاد الدولي في 11 يوليو الماضى ايقاف محمود عبدالمنعم كهربا لمدة 6 أشهور على خلفيه عدم تسديده الغرامة الموقعة عليه لاخلاله بتعاقده مع الزمالك والمقدرة بمليوني دولار، بخلاف 5% فوائد على المبلغ منذ يونيو 2019.