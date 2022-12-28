الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مانشستر يونايتد يهزم توتنجهام فورست بثلاثية فى الدورى الإنجليزى

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

فاز مانشستر يونايتد على نظيره نوتنجهام فوريست بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الـ17 بالدوري الإنجليزي.

ماركوس راشفورد لعب دور رجل الشوط الأول بامتياز بعدما سجل هدفًا وصنع آخر، حيث بادر بالتهديف مبكرًا في الدقيقة 19 بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد ركنية رائعة نفذها بذكاء كريستيان إريكسن.

وضاعف الفرنسي أنطوني مارسيال النتيجة لليونايتد بهدف ثانٍ، في الدقيقة 22 بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد صناعة راشفورد.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح نوتنجهام في الدقيقة 40 عن طريق راين ياتيس بعد العودة لتقنية "الفار" والذي أثبتت وجود تسلل على زميله بولي.

وفي الشوط الثاني، تمكن البديل، البرازيلي فريد، من تسجيل الهدف الثالث لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 87 من متابعة لتمريرة فريد، ليؤكد انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد لـ 29 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست، فشهد تواجد المدافع الفرنسي رافاييل فاران أساسيًا وبجواره وان بيساكا، فيما يقود أنتوني مارسيال خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: تيريل مالاسيا - رافاييل فاران - آرون وان بيساكا - لوك شاو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تأهل لربع نهائي بطولة كأس رابطة اللاعبين الإنجليزية المحترفة بانتصاره على بيرنلي نهاية الأسبوع الماضي بثنائية نظيفة.

مانشستر يونايتد نوتنجهام فورست فريد مارسيال راشفورد

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