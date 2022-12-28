الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أوقاف الإسكندرية تكرم الأئمة والواعظات الفائزين بمسابقة الوزارة «لغة القرآن»

تكريم الفائزين بمسابقة
تكريم الفائزين بمسابقة لغة القرآن

كرمت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الأئمة والواعظات الفائزين بمسابقة القرآن التي نظمتها الوزارة.

وكرم الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، كلًا من الشيخ السعيد خيري إمام وخطيب مسجد سيدي القباري، والواعظة المهندسة بهيرة خير الله، والواعظة د. منال على، والواعظة المهندسة سهام يونس، لفوزهم في مسابقة «لغة القرآن» التي تطلقها الوزارة في إطار دورها التثقيفي والدعوي، متمنيًا  لهم مزيدا من النجاح والتوفيق.

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وفي سياق آخر أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، يصاحبه الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة جولة مرورية شملت عددًا من مساجد إدارة أوقاف برج العرب لتفقد أحوالها ومدى جهزيتها لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن.

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وأكد «سلامة» أن مهمتنا هى إعداد بيوت الله عزوجل وتهيئتها للرواد على الوجه اللائق بهم، مشددًا  أنه لن يتهاون مع أي مقصر أياً كان موقعه أو عمله فكلنا راعٍ وكلنا سنُسأل بين يدي الله عزوجل عن أعمالنا هل اتقنها ام كنا مقصرين فيها.

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وتفقد وكيل أوقاف الإسكندرية اثناء جولته اسطح المساجد وملحقاتها ومايبذله العاملون بالمساجد من تنظيف وإزالة ما على اسطح المساجد من مخلفات أو مياه تجمعت بسبب الأمطار وإعداد المساجد إعدادًا جيدًا لاستقبال فصل الشتاء والعوامل المصاحبه له حفاظا على المساجد والمترددين عليها، مشيدا بالدور الهام والجهد الكبير الذي يبذله العاملون بالمساجد مؤكدا أن جولته لن تنقطع وستشمل المدن والنجوع.

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والجدير بالذكر أن الجولات شملت نجع السراحنة، ونجع الهوارية ونجع القاسمية.

واختتمت الجولة بحضور اليوم الثالث من فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق بإدارة أوقاف برج العرب لإلقاء محاضرة دينيه تحت عنوان "من أسماء الله الحسنى الرزاق" بحضور كل من:
أ.د محمد عباس المغني أستاذ الدعوة والعقيدة بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية "محاضراً"، والشيخ سامي محمود الفقي "قارئاً"، والشيخ أحمد يحيى عبد النعيم "مبتهلاً".

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وتأتي هذه الفعاليات والأنشطة في إطار سعي الوزارة للنهوض بالمستوى الثقافي والعلمي للمجتمع ككل ولإحداث حراك توعوي لنشر الفكر الوسطي المستنير و التصدي للفكر المنحرف والهدام.
 

مديرية أوقاف الإسكندرية الأئمة والواعظات مسابقة لغة القرآن التثقيفي والدعوي جولة مرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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