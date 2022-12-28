تفاصيل الحالة الصحية لأول حالة زراعة رئة فى مصر

كشف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ملابسات وكواليس عملية زراعة الرئة من متبرع حي التي قام بها فريق طبي مصري على أعلى كفاءة.

زراعة الرئة في مصر

وأكد الدكتور محمود المتيني، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التبرع بالأعضاء جزاءه سيكون كبير عند الله سبحانه وتعالى، معبراً:" حالة زراعة الرئة التي تمت في مصر الإسبوع الماضي كانت من متبرعين أشقاء وهم الآن خارج المستشفى بحالة صحية جيدة".

التبرع بالأعضاء

وأضاف في حديثه، أن حالة المريضة التي أجريت لها أول عملية زراعة الرئة في مصر من متبرع حي بحالة جيدة ومستقرة وتتحسن يوماً تلو الآخر، مؤكداً أن مراكز قليلة على مستوى العالم تجري عمليات زراعة الرئة، ولهذا مافعلته مصر إنجاز حقيقي يحسب لها.