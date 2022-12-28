سعر طن الحديد فى مصر اليوم الأربعاء 28-12-2022

يتصدر البحث عن أسعار الحديد ومواد البناء محركات البحث عبر جوجل وتويتر، خاصةً بعد القفزة التي أصابت الأسواق، وفي هذا السياق كشفت مصادر مسؤولة في سوق مواد البناء عن استمرار ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء 28-12-2022 مع انتظار الجميع إمكانية تحرك الأسعار لدى مصانع الحديد والصلب خلال إعلانها سعر البيع لشهر يناير المقبل.

زيادة أسعار الحديد في مصر

زيادة أسعار الحديد في مصر جاءت بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد زيادة سعر الفائدة من قِبل البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى صعوبة الإفراج على البضائع المستوردة والمحتجزة في الموانئ.

وأضافت الشعبة، أن الأسعار ما زالت مرتفعة عند أعلى مستوياتها، حيث يتم تداول الطن حديد التسليح قرب 30 ألف جنيه للمستهلك.

سعر طن الحديد في مصر

فيما يتراوح الطن ما بين 23.350 – 25.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يتراجع المعروض من الحديد وارتفاع الطلب من جانب البعض تخوفًا من زيادات جديدة.

وترصد «الدستور»، في التقرير التالي، أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء 28-12-2022.

سعر حديد عز اليوم الأربعاء 28-12-2022

واستقر، اليوم الأربعاء 28-12-2022 سعر مصنع حديد عز عند مستويات مرتفعة في مصر ليبلغ نحو 23450 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل «النولون» للمستهلك النهائي، وهو الأعلى إنتاجية بالسوق.

سعر حديد الجارحي اليوم الأربعاء 28-12-2022

وقفز أيضًا سعر الحديد في مصنع الجارحي ليصل إلى 24500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد السويس اليوم الأربعاء 28-12-2022

فيما لم تتغير أسعار الحديد في مصر بمصنع السويس، خلال التعاملات الأسبوعية، لتسجل نحو 23350 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين الأربعاء 28-12-2022

واستقر، خلال التداولات اليوم، سعر مصنع حديد المصريين ليبلغ نحو 23350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد المراكبي للصلب الأربعاء 28-12-2022

وارتفع أسعار الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المراكبي للصلب ليبلغ نحو 25.5 ألف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد بشاي للصلب

ويتوقع البعض زيادة سعر الطن لدي مصنع بشاي للصلب الأسبوع الحالي، فيما يسجل الطن نحو 25 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.