مع بداية التعاملات الصباحية واقتراب موعد بداية العام الجديد حرص عدد كبير من المقاولين والتجار على معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 25/ 12 /2022 في مصر عبر المحرك العالمي للبحث "جوجل"، وخاصة مع موجة ارتفاع أسعار مواد البناء.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

وتنشر "الدستور" لكم، أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأحد، تسليم أرض مصنع.

وارتفعت أسعار الحديد في شهر ديسمبر بقيمة ستتراوح ما بين مبلغ4000 جنيه إلى قيمة 5000 جنيه لأول مرة بتاريخ مصر، لكي يصل سعر الطن الواحد إلى مبلغ 30 ألف جنيه.

وقال تجار في الأسواق المحلية، إن السبب وراء ارتفاع أسعار الحديد، هو التقليل للمعروض، نتيجة نقص المادة الخام، وسيتم قياس أسعار الطن على أسعار الدولار، ويتم تقييم الدولار على مبلغ 37 جنيهًا وقيمة 36 جنيهًا.

وتنتج مصر حوالي تقريبًا 7.9 مليون طن من سعر حديد التسليح، وحوالي مبلغ 4.5 مليون طن بليت، أما ستستورد قيمة 3.5 مليون طن بليت، طبق بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

أسعار الحديد اليوم

وسجل متوسط سعر الحديد بشركة عز قسمة 23450 جنيهًا للطن، ووصل سعر حديد بشاي مبلغ 21300 جنيهًا للطن الواحد، وسجل اليوم الأحد سعر حديد السويس للصلب مبلغ 23350 جنيه للطن.

بينما سجل سعر الحديد اليوم الأحد في المصريين 23350 جنيه للطن، وحديد الكومي 21200 جنيه للطن، وحديد المركبي 21200 جنيه للطن، كما سجل العشري 21300 جنيه للطن، والمعادي 21150 جنيه.

كما بلغ سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 21150 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 23450 جنيهًا، وعطية سعر 21130 جنيه، وحديد سرحان 21100 جنيهًا للطن.

بينما بالنسبة لأسعار الحديد في المصانع الاستثمار، فيتراوح متوسط سعر الطن بين 28000 و29000 جنيه، ليصل إلى للمستهلك بين 29000 جنيه و30000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

بينما بلغ أسمنت المسلح، قيمة 1820 جنيهًا في الطن الواحد، كما وصل أسمنت النصر مبلغ 1750 جنيهًا للطن الواحد، والمعلم بلغ 1755 جنيهًا، وأسمنت العسكري قيمة 1720 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي مبلغ 1860 حنيهًا في الطن الواحد، ووصل سعر أسمنت المخصوص قيمة 1710 جنيهًا في الطن، كما بلغ سعر أسمنت وادي النيل مبلغ 1820 جنيهًا للطن الواحد، وبلغ أسمنت حلون 1815 جنيهًا للطن الواحد.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الاحد ما بين 1000 جنيها إلى 1110 جنيه، أما الأسمنت المقاوم يكون ما بين 1650 و1755 جنيهًا، وبلغ الأسمنت الأبيض ما بين 2500 جنيها إلى 2600 جنيه.