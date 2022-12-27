تشيلسى يتغلب على بورنموث بهدفين فى الدورى الإنجليزى

تغلب تشيلسي على نظيره بورنموث بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار لقاءات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، بينما وقع بورنموث في المركز الـ 14 بـ 16 نقطة.

تقدم أولًا للبلوز كاي هافيرتز في الدقيقة 16 بعد عرضية من رحيم ستيرلينج، أنهاها الأول بنجاح في مرمى ترافيز.

وسجل هدف تشيلسي الثاني ماسون ماونت في الدقيقة 24 بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة من هافيرتز.

وتمكن تشيلسي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 43 عن طريق كريستيان بوليسيتش؛ لكن حكم اللقاء ألغاه بعد خطأ محتسب على زميله هافيرتز.

وتلقى البلوز ضربة موجعة في بداية الشوط الثاني بالدقيقة 52، بعدما أصيب ريس جيمس من جديد وخرج مستبدلًا لزميه سيزار أزبيلكوتا.

تشكيل تشيلسي.. جيمس أساسيًا وستيرلينج يقود الهجوم أمام بورنموث

وعاد ريس جيمس من الإصابة ليبدأ أساسيًا في تشكيل البلوز، بينما يقود الهجوم رحيم ستيرلينج ويجاوره كاي هافيرتز وبوليسيتش.

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: جيمس، كوليبالي، سيلفا، كوكوريلا

خط الوسط: جورجينيو، زكريا، ماونت

خط الهجوم: ستيرلينج، هافيرتز، بوليسيتش.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أما عن موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي، فتُقام على ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر" في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست، فشهد تواجد المدافع الفرنسي رافاييل فاران أساسيًا وبجواره وان بيساكا، فيما يقود أنتوني مارسيال خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: تيريل مالاسيا - رافاييل فاران - آرون وان بيساكا - لوك شاو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد فريق نوتنجهام فورست في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.