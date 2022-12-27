خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: الشركات التكنولوجية قد تلجأ لتسريح جزء من العمالة قريبًا

قال المهندس حسام الجمل، الخبير التكنولوجي، إن الشركات الكبرى التكنولوجية تسببت في خسائر بالبورصة بمقدار ٢٨٪، ولهذا عام ٢٠٢٢ كان الأصعب على الشركات التكنولوجية التي كانت لا تتأثر بحركة الأسواق سابقًا.

خسائر الشركات التكنولوجية

وأكد الخبير التكنولوجي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن خبراء الاقتصاد لا يتوقعون الربح والخير للشركات التكنولوجية لمدة ٦ أشهر بعام ٢٠٢٣، وذلك بسبب عدم ثبات الوضع الاقتصادي وتذبذب حركة البورصة.

تسريح العمالة

وأضاف في حديثه، أن الشركات التكنولوجية قد تلجأ إلى تسريح عدد من العمالة الفترة المقبلة من أجل كبح جماح خسائرها، ومحاولة تعويض تلك الخسائر بعدد أقل من العمالة.