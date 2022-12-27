الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قطار تالجو.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية والأسعار

قطار تالجو
قطار تالجو

تصدر قطار تالجو الجديد محركات البحث على جوجل، وهو القطار الحديث الذي يتحدث عنه رواد السوشيال ميديا، فى هذا السياق ننشر كافة المعلومات عنه وأسعار التذاكر وكل ما يجب أن تعرفه عن قطار تالجو.

قطار تالجو.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية والأسعار 

-يضم القطار كل أنظمة الرفاهية خاصة بمقاعد الدرجة الأولى.

-المقاعد بها مخارج لشحن الهواتف ومنفذ كهرباء لشحن أجهزة اللابتوب، وغيرها.

-يوجد به طاولة لتناول الطعام وشاشة بكل كرسى فى عربات الدرجة الأولى وأخرى مركزية بعربات الدرجة الثانية.

- يضم القطار منظومة مراقبة متصلة بكاميرات مراقبة بكل عربة متصلة بغرفة مركزية داخل القطار تراقب كل ما يحدث بالقطار.

- يوجد به عربة بوفيه يوفر وجبات ساخنة ومشروبات للركاب_ 

-أسعار تذاكر قطارات تالجو الإسباني المتجهة من القاهرة للإسكندرية 200 جنيها سعر تذكرة للدرجة الأولى، بينما تبلغ قيمة تذكرة القطار للدرجة الثانية 150 جنيهًا.

-تماثل قطارات تالجو الإسبانية القطارات العاملة بالدول الأوروبية.

-ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب إذ تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل إلى 160 كم/ساعة.

-يتميز القطار الجديد بجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات ما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية وكراسي مخصصة لذوي الهمم.

- يتميز بوجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام WIFI ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم.

- بالنسبة لسعر تذكرة الدرجة الأولى بالقطارات الإسباني والفرنسي بقيمة 70 جنيها، وسعر تذكرة VIP بقيمة 125 جنيها، وسعر الدرجة الثانية بقيمة 55 جنيها، وسعر تذكرة القطار المكيف الروسي 50 جنيها.

تالجو الدرجة الثانية مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية مواعيد قطارات القاهرة القاهرة الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

إدراج باسم عودة و4 قيادات إخوانية على قوائم الكيانات الإرهابية

الكلاب طاردتها.. مصرع طبيبة شابة فى حدائق الأهرام

التفاصيل الكاملة لإعلان «البترول» طرح مزايدة للبحث عن الغاز

الشرطة النسائية.. عناصر قتالية مؤهلة لخوض المداهمات وتأمين الشخصيات الهامة

شتاء 2023.. موعد انخفاض درجات الحرارة فى مصر

إلغاء قرابة 5 آلاف رحلة طيران أمريكية بسبب العاصفة الثلجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة إقرار الاحتلال قوانين بن غفير وسموترتش