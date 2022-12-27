تصدر قطار تالجو الجديد محركات البحث على جوجل، وهو القطار الحديث الذي يتحدث عنه رواد السوشيال ميديا، فى هذا السياق ننشر كافة المعلومات عنه وأسعار التذاكر وكل ما يجب أن تعرفه عن قطار تالجو.

قطار تالجو.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية والأسعار

-يضم القطار كل أنظمة الرفاهية خاصة بمقاعد الدرجة الأولى.

-المقاعد بها مخارج لشحن الهواتف ومنفذ كهرباء لشحن أجهزة اللابتوب، وغيرها.

-يوجد به طاولة لتناول الطعام وشاشة بكل كرسى فى عربات الدرجة الأولى وأخرى مركزية بعربات الدرجة الثانية.

- يضم القطار منظومة مراقبة متصلة بكاميرات مراقبة بكل عربة متصلة بغرفة مركزية داخل القطار تراقب كل ما يحدث بالقطار.

- يوجد به عربة بوفيه يوفر وجبات ساخنة ومشروبات للركاب_

-أسعار تذاكر قطارات تالجو الإسباني المتجهة من القاهرة للإسكندرية 200 جنيها سعر تذكرة للدرجة الأولى، بينما تبلغ قيمة تذكرة القطار للدرجة الثانية 150 جنيهًا.

-تماثل قطارات تالجو الإسبانية القطارات العاملة بالدول الأوروبية.

-ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب إذ تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل إلى 160 كم/ساعة.

-يتميز القطار الجديد بجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات ما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية وكراسي مخصصة لذوي الهمم.

- يتميز بوجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام WIFI ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم.

- بالنسبة لسعر تذكرة الدرجة الأولى بالقطارات الإسباني والفرنسي بقيمة 70 جنيها، وسعر تذكرة VIP بقيمة 125 جنيها، وسعر الدرجة الثانية بقيمة 55 جنيها، وسعر تذكرة القطار المكيف الروسي 50 جنيها.