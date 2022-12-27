الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالمحور

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أسفل المحور، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الصحراوي أسفل المحور اتجاه الهرم.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق وإصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

إدارة شرطة النجدة الادارة العامة لمرور الجيزة الخدمات الأمنية والمرورية الطريق الصحراوي انقلاب سيارة

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وائل لطفي

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