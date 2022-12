حصاد 2022.. أبرز الأعمال الأجنبية التى نجحت فى مصر خلال العام الحالى

استطاعت السينما الأجنبية، أن تتوغل في السوق المصرية بأكثر من عمل سينمائي جيد، وهو ما يظهر من خلال الإيرادات الجيدة التي حققتها هذه الأفلام في دور العرض المصرية، ولعل آخرها فيلم "أفاتار" الذي حقق مليون جنيه مصري إيرادات في أقل من 48 ساعة.



وطوال عام 2022 قدمت السينما الأجنبية عددا كبيرا من الأعمال المميزة التي لاقت حالة إقبال شديدة في دور العرض السينمائي المصري، ونرصد عبر التقرير التالي أبرز هذه الأعمال التي نالت شهرة واسعة في الشارع المصري.



Spider-Man: No Way Home

حل فيلم سبايدر مان أولاً في سباق شباك التذاكر في مصر طوال العام بإيرادات وصلت إلى 60 مليون جنيه مصري، محققًا في أول أيام عرضه 21 مليون جنيه، الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: جون واتس وﺗﺄﻟﻴﻒ: كريس ماكينا وضم طاقم العمل كلا من: توم هولاند زندايا بنديكت كومبرباتش جايكوب باتالون جون فافرو جيمي فوكس.



Avatar: The Way of Water

حقق فيلم "أفاتار" 8 ملايين جنيه في أقل من أسبوع عرض في مصر، حيث من المرجح أن يكسر الـ25 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة، خاصة مع قرب موسم منتصف العام الدراسي، الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: جيمس كاميرون ﺗﺄﻟﻴﻒ: جيمس كاميرون طاقم العمل ضم كلا من: زوي سالدانا ميشيل يوه كيت وينسلت سام ورثينجتون سيجورني ويفر أونا تشابلن.

Black Adam

حقق فيلم النجم "دواين جونسون" المعروف بذا روك "BLACK ADAM" شهرة واسعة في مصر، حيث وصلت إيراداته 22 مليون جنيه مصري، ويشارك دواين جونسون في فيلم Black Adam النجمة العالمية سارة شاهي، ومن إخراج جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزنى Jungle Cruise.

Top Gun: Maverick

وحقق النجم الكبير توم كروز نجاحا كبيرا وساحقا في سوق العرض السينمائية المصرية بإيرادات وصلت إلى 22 مليون جنيه، في أسابيع عرضه في قاعات السينما بمختلف المحافظات، الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: جوزيف كوزينيسكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ: بيتر كريج وجاستين ماركس وضم طاقم العمل كلا من: توم كروز جينيفر كونيلي مونيكا باربارو إد هاريس مايلز تيلر جلين باول.

The Batman

وحقق فيلم باتمان إيرادات وصلت إلى 19 مليون جنيه، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: مات ريفز وﺗﺄﻟﻴﻒ: مات ريفز وطاقم العمل ضم كلا من: روبرت باتينسون زوي كرافيتز بول دانو كولن فاريل باري كيوجان بيتر سارسجارد.

Black Panther: Wakanda Forever

وحقق الفيلم حوالي 13 مليون جنيه إيرادات وحقق شهرة واسعة في السوق المصرية، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: ريان كوجلير، ﺗﺄﻟﻴﻒ: جو روبرت كول ريان كوجلير طاقم العمل ضم كلا من: وينستون دوك داناي جوريرا مارتن فريمان تينوش هويرتا آنجيلا باسيت مايكلا كويل.

Uncharted

وحقق العمل إيرادات وصلت إلى 12 ونصف مليون جنيه مصري، العمل من ﺇﺧﺮاﺝ: روبن فلايشر ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: جو كارنهان والعمل من بطولة توم هولاند مارك ويلبرج أنطونيو بانديراس تاتي جبريال صوفيا علي باتريشيا ميدن.

SMILE

وحقق الفيلم ردود أفعال جيدة في السوق المصرية محققًا إيرادات وصلت إلى 12 مليون جنيه، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: باركر فين وﺗﺄﻟﻴﻒ: باركر فين وطاقم العمل ضم كلا من: سوزي باكون جيسي تي. أوشر كايل جالنر كيتلين ستاسي روب مورجان كال بين.

Bullet Train

وحقق فيلم النجم براد بيت انتشارا واسعا في السوق المصرية، حيث وصلت إيراداته إلى 12 مليون جنيه مصري، الفيلم من إخراج ديفيد ليتش وﺗﺄﻟﻴﻒ: كوتارو إيساكا كاتب الرواية وزاك ألكويتش مؤلف العمل، وضم طاقم العمل كلا من: براد بيت جوي كينج آرون تايلور جونسون بريان تيري هنري ميراج جربيك ساندرا بولوك.

Minions: The Rise of Gru

وحقق الفيلم الذي ينتمي لأعمال الأنيميشن ردود أفعال إيجابية في مصر بحصده 12 مليون جنيه إيرادات وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: كايل بيلادا وﺗﺄﻟﻴﻒ: آلان سكولكرافت وطاقم العمل أصوات كلا من: ستيف كاريل بيير كوفين تراجي بي. هينسون جان كلود فان دام ميشيل يوه دولف لاندجرين.