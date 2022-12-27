بالخطوات والصور.. كيف تجعل التابلت جاهزا لامتحانات الأول والثاني الثانوي؟

نستعرض لكم فى هذا التقرير خطوات ضبط التابلت لأمتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، والتى من المفترض أن تنطلق فى يناير المقبل لتبدأ يوم 14 يناير وتستمر حتى 26 يناير.

فى هذا السياق تقدم الدستور بالصور للطلاب كيفية تجهيز التابلت للامتحانات حتى يكون جاهز للأمتحانات دون أى مشاكل، حيث كشف مايل فوزى نظير أخصائي التطوير التكنولوجى كل الخطوات الخاصة بإعداد التابلت قبل الامتحانات.

خطوات ضبط التابلت لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم على إعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية، ويتم عمل الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقًا للكتاب الدوري (49)، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

كما نص الخطاب على أنه يتم أداء الامتحانات على النحو التالي:



- بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا، ويكون الامتحان سواء كان (أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

- وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

- يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على السيد مدير عام الإدارة التعليمية.

- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيًا بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

- يتم عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي كما هو متبع في الأعوام السابقة.