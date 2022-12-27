موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 ومواصفات ورقة الامتحان

أعلنت وزارة التربية والتعليم خارطة امتحانات الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي الشهر الماضي حيث أعلنت عن مواصفات ورقة الامتحان وطريقة التصحيح وبدأت في تنفيذ مجموعة من التدريبات للموجهين على طريقة التصحيح الجديدة.

ومع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول زادت عمليات البحث عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي يتم اختبار الطلاب فيها مرة واحدة في نهاية العام الدراسي وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

موعد امتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة لتبدأ يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، لتنتهي مع نهاية العام الدراسي الجاري والمحددة في يوم 8 يونيو 2023، وستعلن وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل جدول الثانوية العامة لأقسامها الثلاث (علمي علوم –وعلمي رياضة- وأدبي)، وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني منتصف فبراير المقبل.

مواصفات امتحان الصف الثالث الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان الصف الثالث الثانوي في مؤتمر صحفي وأبرز ما جاء في مواصفات الامتحان هي التي أعدها المركز القومي للامتحانات لتكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به طلاب الصف الثالث الثانوي أثناء الامتحان، و سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، وتشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQوعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

وسيتم تصحيح امتحانات الصف الثالث الثانوي بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري وذلك بنظام ال rubrics، وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، كما سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

وتتيح وزارة الربية والتعليك نموذج امتحان تدريبي لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة بعد بدء الفصل الدراسي الثاني ، كما سيتم إتاحة روابط لكل المواد الدراسية ذات الصلة لكل الموضوعات والمفاهيم الأساسية بهدف مساعدة الطلاب على اتقان عملية التحصيل من خلال مصادر متعددة ولكنها محددة ومتمركزه حول الموضوعات والمفاهيم الأساسية لكل مادة دراسية.