الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 1200 كيلو «فيجتار دواجن» ولحوم منتهية الصلاحية بطنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، في حملة اليوم، 1200 كجم فيجيتار دواجن ولحوم انتهاء 7-8-2022 داخل مخزن غير مرخص للمواد الغذائيه بطنطا وتحرر محضر بالواقعة.

جاء ذلك إيماء إلى تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة وبالتنسيق مع المهندس محمد أبوهاشم  وكيل وزارة التموين.

وفى سياق متصل، تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 11 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر المحلة الكبرى، خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر المحلة، وحررت 11 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتى الحملة في إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

ضبط كوريا الجنوبية كجم فيجتار دواجن ولحوم منتهية الصلاحية بطنطا

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وائل لطفي

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ضبط 1200 كيلو «فيجتار دواجن» ولحوم منتهية الصلاحية بطنطا

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