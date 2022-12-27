نصائح جديدة للتخلص من توتر العمل وزيادة الإنتاجية في 2023

وجدت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة "جوبليست" إن 27 % من العمال يقولون إنهم كانوا أقل إنتاجية مما كانوا عليه في السنوات السابقة، وقال 49 % إنهم يشعرون حاليًا بالإرهاق في العمل، وحان الوقت لفعل شيء حيال ذلك مع قدوم العام الجديد 2023.

وبحسب موقع "فاست كومبني" الدولي، فإن اقتراب العام الجديد 2023 يعد وقتًا رائعًا لاستعراض العام السابق 2022 وتحديد ما هو ناجح وما لا يعمل، مع ارتفاع مستوى الإرهاق، ربما تكون قد طورت بعض العادات التي يجب عليك التخلص منها، فيما يلي ثلاث عادات في مكان العمل ربما تكون قد انتهجتها أثناء الوباء والتي يجب عليك التخلص منها مع انتقالنا إلى عام 2023.

1. المبالغة في إجراءات العمل

قدم العمل عن بعد والهجين وفرة من الأدوات في يوم الموظف. على سبيل المثال ، يستخدم معظم الموظفين البريد الإلكتروني، أو Slack، أو النص، أو Zoom ، أو Teams، وبعض برامج إدارة المشاريع - وهذه مجرد منصات اتصال.

يجب على العاملين بذل قصارى جهدهم لوقف تعقيد عملهم وكيفية تعاونهم مع الزملاء ، كما تقول ألكساندرا سوليمكو ، كبيرة مسؤولي الموارد البشرية في TheSoul Publishing، وهو استوديو محتوى رقمي.

2. أن تكون مستقلا أكثر من اللازم

الاستقلال صفة جيدة، لكنه يمكن أن يصبح متطرفًا. يمكن أن يؤدي العمل من المنزل، خاصة عندما يتم ذلك بطريقة غير متزامنة ، إلى تحمل الكثير.

تقول إميلي جوثرو، مديرة البرنامج في شركة استشارات الموارد البشرية ماكلين وشركاه: "إن محاولة القيام بكل شيء بشكل مستقل ودون مساعدة يخلق صومعة منعزلة ومليئة بالإرهاق"، لقد أبرزت السنوات القليلة الماضية قوة الاتصال، يجب أن يستفيد العمال من ذلك في العمل لإنجاز المزيد".

يتعلم الموظفون الذين ينشطون الشبكات الداخلية وأنظمة الدعم كيفية الحفاظ على المرونة وتجنب العادات السيئة التي تؤدي إلى الإرهاق وانخفاض الأداء وفك الارتباط ، كما يقول جوثرو.

3. تحويل العمل المرن إلى عمل منتظم

يضيف جوثرو أنه يمكن ترك العمل طوال الوقت في عام 2022. وتقول: "دع عام 2023 هو العام الذي نعمل فيه بشكل جماعي، سواء الموظفين أو المؤسسات، للتخفيف من الإرهاق في مكان العمل والقضاء عليه".

بدلاً من ذلك، يجب على الموظفين تحويل تركيزهم نحو تطوير المعايير التي تعزز الإنتاجية والرفاهية على المدى الطويل.

وتقول جوثرو: "تعلم التركيز على النتيجة بدلاً من العملية. اعمل على تطوير الثقة المستنيرة مع الزملاء لإنشاء مجتمع، بغض النظر عن الشركة أو الصناعة أو البلد الذي قد تجد نفسك فيه ".