الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«علاج الإدمان»: جارٍ التوسع فى تنفيذ البرامج التوعوية بقرى «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم اختيار كوادر من أبناء محافظات القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق، كما أنه جار التوسع في تنفيذ البرامج التوعوية في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويتم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.

وأضاف عثمان فى بيان، أن هذه المبادرة تستهدف القرى بالريف المصري، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب مدارس هذه القرى بخطورة القضية خلال فتره الدراسة وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات بجانب توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية بأضرار الإدمان في هذه القرى ضمن مبادرة "القرار قرارك" كذلك السائقون والحرفيون بأنشطة وبرامج تتماشى مع الفئات المختلفة من أجل الوقاية من الإدمان، بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

وأضاف عثمان  أنه تم تنفيذ 6450 نشاطا متنوعا ومكررا عن أضرار الإدمان مثل تنظيم ندوات توعوية وأنشطة بالمدارس ومراكز الشباب ومهرجان الأسرة والطفل، وورش حكى للأطفال عن أضرار الإدمان، ودوري رياضي بين الشباب تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" داخل العديد من القرى بالمحافظات المختلفة منها المنيا وأسيوط وسوهاج والبحيرة، والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والجيزة وقنا وأسوان وبنى سويف والفيوم ودمياط والغربية والقليوبية والجيزة بمشاركة المتطوعين لدى الصندوق من أبناء محافظات هذه القرى بعد تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البرامج التوعوية تحت إشراف الصندوق، كما تم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب هذه القرى، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطي المخدرات.

كما تم إطلاق مهرجان "الأسر والطفل" بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لرفع الوعى لدى الأطفال بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تضمنت عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال بأعمار تتراوح من 6 إلى 15 عاما، أيضا حكى قصة "أنت البطل" الذى أعده الصندوق بالتنسيق مع اللاعب الدولي محمد صلاح، لتوعيتهم بأضرار التدخين والمخدرات، أيضا تنفيذ برامج توعوية داخل المدارس عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات ضمن "برنامج اختار حياتك" في إطار الحرص على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة حول الوقاية الإدمان في هذه القرى.

الاكتشاف المبكر الإدمان والتعاطي الرئاسية حياة كريمة الدكتور عمرو عثمان المؤسسات الحكومية المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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